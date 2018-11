Occhio alla bufala! Uno spot contro le fake news | arriva il concorso del

Euro 2020 - Italia - Occhio alla Germania in 2ª fascia : Foto ufficiale dell'evento. Euro2020 Euro 2020 prende forma, definite dall'Uefa le fasce per il sorteggio previsto domenica 2 dicembre al Convention Centre di Dublino , Irlanda, alle ore 12.00 , ...

Maltempo - Centro/Sud in ginOcchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Mercati di nuovo con un Occhio alla politica italiana : Mercati del Vecchio Continente di nuovo con un occhio alla politica italiana ma soprattutto al futuro di quella europea. Ma il resto del mondo, però, non può certo gioire: il petrolio ha registrato un crollo di 20 dollari in nemmeno due mesi, il settore del credito europeo è sotto stress per le tensioni da Brexit oltre che per le ...

Ennesimo problema generato dalla batteria Huawei P9 Lite : Occhio al vostro touch : Ci sono alcuni problemi riguardanti uno smartphone ancora oggi molto diffuso in Italia come Huawei P9 Lite che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione, stando anche ad una serie di segnalazioni che possiamo riscontrare oggi 18 novembre. Dopo aver analizzato i primissimi effetti dell'aggiornamento B415, che già di suo ha creato più di un grattacapo a coloro che hanno deciso di puntare sul modello no brand, cerchiamo dunque di capire ...

Termosifoni - dopo l'accensione Occhio alla bolletta : 10 consigli per risparmiare : Via libera in tutta italia all'accensione dei riscaldamenti ma occhio alla bolletta: ecco 10 regole pratiche per scaldare al...

Alla scoperta del paesaggio di MenOcchio : Domenica 18 novembre Esterno/Giorno porta il pubblico tra gli stavoli di Orias in Val Pesarina - il villaggio di ' Menocchio ' del film di Alberto Fasulo , in sala in questi giorni e distribuito dAlla ...

Belluno : montagna in ginOcchio - 400 volontari al lavoro per tornare alla normalità : Alberi caduti ovunque, 100 km di strade provinciali e comunali danneggiate, 100mila ettari di boschi distrutti -

Va casa dell’ex ma viene aggredita a colpi di martello - l’Occhio le esce fuori dalla testa : La 41enne era andata a casa de suo ex ma dopo l'ennesimo alterco durante il quale lei ha lanciato degli oggetti contro le finestre, l'uomo l'ha aggredita lasciandola esanime a terra in una pozza di sangue.Continua a leggere

Cibi alla cannabis e guida - Occhio se ti metti al volante : Farsi uno spinello e mettersi alla guida non è mai una buona idea. Ma che dire della cannabis light, quella che si può comprare al negozietto sotto casa, senza il THC, (tetraidrocannabinolo, la principale sostanza psicoattiva presente nella cannabis)? La notizia è che ingerita attraverso prodotti alimentari (in commercio ce ne sono parecchi, tra birra, biscotti, pasta, etc) la cannabis light aumenta i tempi di reazione, distorce la percezione ...

Roma - allarme De Rossi : ginOcchio infiammato e controlli a Villa Stuart : Che Daniele De Rossi non fosse in forma smagliante, lo staff medico della Roma lo sapeva da qualche giorno prima della partita contro il Napoli. Il problema, però, non era legato alla frattura del ...

Lazio-Inter - Zaccheroni : “Inter favorita stasera - ma Occhio alla Lazio per la corsa Champions” : stasera all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter, match che l’anno scorso ha sancito l’ingresso in Champions dei nerazzurri a scapito degli uomini di Inzaghi, condannati da un gol di Vecino nello spareggio dell’ultima giornata. Alberto Zaccheroni, ex di entrambe le squadre, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha presentato l’incontro indicando la sua favorita: “L’Inter è ...

Conti dormienti - Occhio alla scadenza : E' il Ministero dell'Economia e delle Finanze a ricordare, in una nota diffusa lo scorso agosto, che "a partire da novembre 2018 inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ...

L’AfD non è solidale con l’Italia. E Occhio alla sua ultima mutazione : Milano. I confini del sovranismo sono stati tracciati in questi giorni dall’Alternative für Deutschland tedesca, con buona pace per il clamore riservato al movimento bannoniano dell’internazionale nazionalista (espressione che contiene una contraddizione in termini piuttosto evidente). Il presidente

L’anello di Motiv riceve in beta un aggiornamento che strizza l’Occhio alla sicurezza : Tra le novità più comode c'è quella di potere utilizzare l'anello Motiv per l'autenticazione a due fattori tramite due tipi di protezione L'articolo L’anello di Motiv riceve in beta un aggiornamento che strizza l’occhio alla sicurezza proviene da TuttoAndroid.