“Non è normale che sia normale” | 4 storie per lanciare la campagna della Camera contro la

ilfattoquotidiano

: Vicepresidente @mara_carfagna: 'Non è normale che una donna venga uccisa ogni 3 giorni da chi dice di amarla, serve… - Montecitorio : Vicepresidente @mara_carfagna: 'Non è normale che una donna venga uccisa ogni 3 giorni da chi dice di amarla, serve… - HuffPostItalia : 'Non è normale che sia normale': Mara Carfagna presenta la campagna contro la violenza sulle donne - WeAreTennisITA : #Federer: 'Ho molte aspettative su di me, quindi è normale che sia un po' deluso per la seconda parte di stagione,… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) “Non lo rifarà di nuovo”, “ha detto che mi ama”, “questa era l’ultima volta”. Sono solo alcune delle tante frasi che ogni giorno migliaia di donne vittime di violenza, ripetono a loro stesse. Non chiedono aiuto, spesso per poca fiducia nelle istituzioni, e, quando lo chiedono, per i processi passano anni o ai loro carnefici vengono inflitte pene ‘poco dure’. È la drammatica situazione che emerge dalleraccontate a Montecitorio da alcuni testimoni durante il lancio dell’iniziativa “Non èche sia“, promossa dalla vicepresidente, Mara Carfagna, che, in vistagiornata internazionale delle Nazioni Unite, punta a sensibilizzare sul temaviolenza sulle donne. “Ogni tre giorni una donna viene uccisa da chi diceva di amarla”, esordisce l’ex ministro per le ...