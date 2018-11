Non c’è scandalo con Messi e CR7 fuori dal Pallone d’Oro

Ascolti TV ottobre 2018 : Rai 1 e Canale 5 vicinissime nelle 24h - ma nel prime time Non c’è gara (19.17% vs 15.07%). La7 batte anche Italia1 in prime time : I Bastardi di Pizzofalcone 2 Canale 5 ha parzialmente recuperato terreno, ponendo rimedio al disastro registrato nel mese di settembre, quando lo share medio del prime time era fermo circa al 12%. Ma il suo nuovo 15.07%, ottenuto nonostante il finale di Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip, non basta ad eguagliare i risultati dello scorso anno né tantomeno a fermare Rai 1, che, anche grazie a titoli quali I Bastardi di Pizzofalcone 2 ...

Marchesa D'Aragona e Walter Nudo : "C'è qualcosa che forse Non avete notato" : Marchesa D'Aragona e Walter Nudo: l'ex gieffina rivela un dettaglio sull'attore a Mattino 5 La Marchesa D'Aragona, dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, raggiunge per la prima volta Federica Panicucci per un'intervista a Mattino 5, dove non può parlare di Walter Nudo. L'ex gieffina ha più volte mostrato il suo forte interesse nei confronti dell'attore.

Il vecchio fascismo Non sta tornando - ma c’è un baratro da evitare : “Non è il fascismo che torna e nemmeno il nazismo, ma piuttosto i loro ingredienti di base. E nel riconoscerli chiamiamo provvisoriamente con vecchie parole una eventuale torta avvelenata tutta da nominare”. Lo ha scritto recentemente Domenico Starnone su Internazionale. Lo scrittore è intervenuto nel dibattito che si è aperto a proposito di certi “eccessi” nella parole e nelle azioni che vedono come protagonista il leader della Lega, ...

MotoGp – Test Valencia - Pirro c’è Nonostante il dolore alla spalla : “abbiamo trovato la strada giusta da percorrere” : Michele Pirro parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano collaudatore della Ducati valuta il nuovo motore della scuderia di Borgo Panigale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando ...

Pierina è morta così - proprio in quel giorno. Per lei Non c’è stato nulla da fare. Una tragica e triste casualità : Ogni giorno, in Italia, 9 persone perdono la vita a causa di un incidente stradale. A spiegarlo è Sticchi Damiani, presidente Aci che, durante la giornata dedicata alle vittime della strada (cui tanti parenti si sono riuniti a piazza del Popolo a Roma, domenica 18 novembre, Ndr), ha ribadito quanto ancora ci sia da fare in termini di sicurezza e attenzione. Qualche ora prima di questa manifestazione, a pochi chilometri di distanza, una donna di ...

Nazionale - Donadoni : “Non c’è un problema offensivo - giusto ringiovanire” : ”Non credo che per la Nazionale ci sia un vero problema in attacco, ci vuole solo un po’ di pazienza e aspettare, sapendo che abbiamo giocatori di valore”. Questo è il pensiero dell’ex ct della Nazionale Roberto Donadoni sulla scarsa incisività offensiva mostrata dall’Italia di Mancini nell’ultimo match di Nations League contro il Portogallo. ”Mancini – continua Donadoni ai microfoni di Radio ...

Pan Viaggio sull’isola che Non c’è film stasera in tv 17 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Pan Viaggio sull’isola che non c’è è il film stasera in tv sabato 17 novembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Joe Wright vanta un cast ricco con Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Levi Miller, Amanda Seyfried. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pan Viaggio sull’isola che non c’è film stasera in ...

Grande Fratello Vip - nella casa c'è un single che single Non è : la rivelazione : Gf Vip, le rivelazioni a Ultime dalla casa Il direttore di Spy Massimo Borgnis è stato intervistato durante il programma Ultime dalla casa della Gentilin e ha dato il suo attento parere di osservatore sull'edizione del Gf Vip di quest'anno, soprattutto su Ivan, Walter e Francesco e Giulia. "Questo cast – ha così esordito –

Eurozona - Spiegel : “C’è intesa tra Parigi e Berlino sull’eurobudget. Niente fondi per chi - come Roma - Non rispetta regole Ue” : La proposta sul futuro budget dell’Eurozona frutto dell’intesa tra Parigi e Berlino verrà presentata all’Eurogruppo di lunedì prossimo. Lo svela Der Spiegel: il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz e il suo collega francese Bruno Le Maire si sono accordati su un documento che contiene in due pagine le linee guida generali. Una proposta spinta da Emmanuel Macron e avvallata, dopo mesi di resistenza, anche da Angela Merkel ...

Rifiuti Campania - Lezzi : “Salvini vuole gli inceneritori? No e Non c’è alcun margine di trattativa” : “L’inceneritore è il passato, ormai non è più un investimento che guarda al futuro”. Così Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervenendo nel dibattito sugli inceneritori eventualmente da realizzare in Campania. “Sui Rifiuti è stato fatto tantissimo – ha aggiunto – e dobbiamo ripartire da una visione virtuosa dell’ambiente che possa finalmente apportare benessere e salute ai cittadini. L’inceneritore va ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati della Lituania per le sfide a Italia e Croazia. Non c’è la coppia di Milano : Sono state diramate le convocazioni della Lituania per le sfide delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 29 novembre contro l’Italia, a Brescia, e del 2 dicembre contro la Croazia, a Vilnius. Il ct Dainius Adomaitis ha chiamato quindici giocatori per la doppia sfida, che per la selezione baltica conta relativamente in quanto già qualificata per la rassegna iridata. Di seguito i nominativi degli uomini che faranno parte del roster ...

MotoGp – Sensazioni negative per Dovizioso nelle Fp2 di Valencia : “Non c’è feeling con la moto” : Appena terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, alla ricerca del giusto feeling con la sua moto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Più indietro Andrea ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Studenti in piazza in tutta Italia contro il governo : “Solo promesse - Non c’è un euro” : Gli Studenti tornano in piazza in oltre 70 città Italiane per protestare contro le misure del governo i manovra e reclamare più investimenti per l'istruzione e la scuola. "Dal Ministro Di Maio abbiamo ricevuto solo promesse, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ai finanziamenti per l'Istruzione e per la Cultura" denunciano i rappresentati degli Studenti.Continua a leggere