Nokia Vega RX-107 | il tablet che non ha mai visto luce

(Di giovedì 22 novembre 2018) DopoMercury, Lumia Hapanero,Moonraker e tanti altri ancora, ecco che quest’oggi, grazie ai colleghi di ProtoBetaTest, spunta il nome di, ilcon a bordo Windows RT che non ha mai. A differenza di altri progetti, questo prototipo non è stato del tutto cancellato bensì è stato preferito ad un altro dispositivo, ilLumia 2520, prodotto uscito nel corso del 2013 con Windows RT. Ecco le caratteristiche tecniche: OS Windows RT – Build 6.2.9200.16424 Display 10.1″ – 1366 x 768 Rear camera 8.0 MP Front camera 1.0 MP Processor NVIDIA Tegra 3 Quad Core CPU Storage 32 GB (expandable with microSD) RAM 2 GB Dimensions 6.6 Inch x 10.5 Inch x 0.4 Inch Weight 800 g Battery Unknown Charger AC-500U (Output: DC 20V 2.75A / Input: AC 100-240V 50-60Hz 1.25A) Ecco un video realizzato dai nostri colleghi di ...