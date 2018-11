Nick Jonas | «Sono diabetico | ma ho il pieno controllo della mia vita»

Priyanka Chopra e Nick Jonas hanno pubblicato la lista nozze ed è super originale : L'attrice ha pensato anche alla sua cagnolina The post Priyanka Chopra e Nick Jonas hanno pubblicato la lista nozze ed è super originale appeared first on News Mtv Italia.

Nick Jonas : "A13 anni mi è stato diagnosticato il diabete" : Succede spesso che star del cinema e della tv affidano ai social confessioni 'scomode.' È accaduto recentemente a Nick Jonas , l'ex cantante dei Jonas Brothers e attuale compagno della bellissima ...

Priyanka Chopra e Nick Jonas hanno affittato un palazzo indiano da sogno per il matrimonio : Scopri anche gli altri dettagli su data e abito

Nick Jonas ha trovato il modo di guadagnare sul suo addio al celibato : Quando la #Riccanza chiama #Riccanza

Nick Jonas e Priyanka Chopra - nozze indiane entro fine 2018 : entro un mese o poco più il 26enne Nick Jonas e Priyanka Chopra saranno marito e moglie. L'ex cantante dei Jonas Brothers, ormai anche attore, sposerà la bellissima 36enne modella, attrice e cantante indiana, nel 2000 vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo, nel mese di dicembre.A riportare l'indiscrezione The Blast, secondo cui i due piccioncini avrebbero ottenuto la licenza matrimoniale presso la Courthouse di Beverly Hills. La ...

Priyanka Chopra : "Il mio amore con Nick Jonas? Si basa sul rispetto" : stato amore a priva vista quello che è nato tra Priyanka Chopra , attrice televisiva e modella, e Nick Jonas, cantante ed ex leader dei Jonas Brothers. Si frequentano da pochi mesi eppure hanno già ...

Priyanka Chopra e Nick Jonas - manca poco al matrimonio : l'attrice ha festeggiato l'addio al nubilato : Ci siamo quasi

Nick Jonas e Priyanka Chopra - nozze a dicembre in stile Bollywood : Il 2018 è stato un anno ricco di nozze vip, a ...