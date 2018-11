Niccolò Bettarini | il nuovo amore è Carolina Schiavi | ex Temptation Island

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 21 novembre 2018) E così, finalmente, dopo aver superato brillantemente il brutto episodio che l’ha coinvolto in estate, perpare essere arrivato il sereno anche dal punto di vista sentimentale: per il primogenito di Stefano e Simona Ventura è scattata la scintilla romantica con, ex tentatrice di. Ovviamente è ancora troppo presto per sapere se si tratta di un grandecon tutti i crismi o solo di un flirt ma è chiaro che i due giovani – hanno entrambi vent’anni tondi tondi – se la intendono in maniera piuttosto evidente. Ma guai a parlare di una possibile partecipazione al programma condotto da mamma Simona, fresca di separazione con il suo Gerò: “Anche no, grazie” ha infatti dichiarato in proposito la Ventura.baci e coccole con una tentatrice di...