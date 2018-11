Neymar e l' infortunio con il Brasile | ' Penso che non sia niente di grave'

Infortunio Neymar - brivido Psg e Brasile : il calciatore si fa male e lascia il campo in lacrime : Infortunio Neymar – Non solo la Nations League in campo, si stanno giocando anche alcune partite amichevoli, in particolar modo partita tra Brasile e Camerun in una gara già avvincente in avvio. Dopo i primi minuti si mettono subito male le cose per il Brasile ma soprattutto per il Psg, Infortunio per l’attaccante Neymar dopo appena 8 minuti. Si teme uno stiramento per il brasiliano, Neymar si è subito toccato l’interno coscia ...