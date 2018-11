New York | pioggia di acquisti su PVH

New York : luce verde per Copart : Brilla Copart , che passa di mano con un aumento del 5,29%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Copart rispetto all'indice, evidenziando ...

New York : amplia l'ascesa Ralph Lauren : Grande giornata per la maison statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,23%. Lo scenario su base settimanale di Ralph Lauren rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

New York : Hanesbrands sale verso 16 - 06 dollari USA : Seduta decisamente positiva per Hanesbrands , che tratta in rialzo del 7,08%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hanesbrands evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

A New York - forte ascesa per Tiffany : Rialzo per la gioielleria americana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,03%. La tendenza ad una settimana di Tiffany è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : senza freni Toll Brothers : Grande giornata per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,01%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

New York : sviluppi positivi per Wynn Resorts : Grande giornata per la società che gestisce una importante catena di Casino , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,74%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

New York : amplia il rialzo Foot Locker : Seduta decisamente positiva per Foot Locker , che tratta in rialzo del 17,05%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : in acquisto L Brands : Brilla la holding di Victoria's Secret , che passa di mano con un aumento del 5,03%. Lo scenario su base settimanale di L Brands rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&...

New York - donazione a 24 associazioni di beneficenza : assegno milionario da Jeff Bezos : È successo a New York il 20 Novembre, Jeff Bezos, imprenditore, presidente e amministratore delegato di Amazon.com, la più grande società di commercio elettronico al mondo, decide di aiutare le associazioni di beneficenza che si occupano di famiglie senza una casa. E lo fa staccando un assegno da 97,5 milioni di dollari che sarà diviso tra 24 organizzazioni situate in 16 stati diversi, tramite "Day One Fund", il suo fondo di beneficenza nato ...

Crolla a New York Wynn Resorts : Aggressivo avvitamento per la società che gestisce una importante catena di Casino , che tratta in perdita del 3,30% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

New York : violenta contrazione per PVH : Ribasso scomposto per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che esibisce una perdita secca del 3,38% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del ...

New York : brusca correzione per Devon Energy : Pressione su Devon Energy , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,29%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend ...

Newfield Exploration scivola in fondo al mercato di New York : Si muove in profondo rosso Newfield Exploration , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,19% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Newfield Exploration è più fiacca ...

