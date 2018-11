Nel giorno della bocciatura da Ocse e Istat stime di rallentamento crescita Spread

Flop Btp Italia : Nel secondo giorno richieste ferme a 241 milioni - come Nel 2012 : Ancora una giornata deludente per la quattordicesima emissione del BTp Italia . Le richieste arrivate dagli investitori retail nel secondo giorno di offerta si sono fermate a 241,3 milioni , facendo ancora peggio di lunedì (481 milioni di euro) e avvicinando il minimo storico fatto segnare a giugno 2012 . In totale, nei primi due giorni, le richieste sono arrivate a 722 milioni ...

Le notizie del giorno – Sospetti sulla Juve - Chiellini a colloquio con Mazzoleni Nell’intervallo con il Milan [VIDEO] : Le notizie del giorno – Nelle ultime ore è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato ...