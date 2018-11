NBA | LeBron James torna a Cleveland da ex | cosa succederà questa volta?

NBA – LeBron James esce allo scoperto : “l’addio di Irving é stata la fine dei Cavs” : In attesa di ritornare, per la prima volta da avversario, nella sua Cleveland, LeBron James é tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving definendolo ‘la fine dei Cavs’ Mercoledì notte LeBron James tornerà a Cleveland per la prima volta in maglia Lakers. In attesa di scoprire come lo accoglieranno i tifosi, LeBron é tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving alla franchigia dell’Ohio, definendolo ‘la ...

NBA – LeBron James devastante contro Miami : “Stephenson mi ha sfidato! Wade? Che tristezza sapere che…” : LeBron James fa 51 punti contro la ‘sua’ Miami e raccoglie la sfida di Lance Stephenson: il numero 23 rivolge poi un pensiero a Wade, assente poiché diventato papà da poco Semplicemente devastante. Non ci sono altre parole per descrivere la prestazione di LeBron James contro la sua ex Miami. Il 23 dei Lakers ha messo insieme 51 punti e 8 rimbalzi, tirando 6/8 da 3 punti e con il 61% dal campo. Nel post partita, LeBron James ha ironizzato ...

NBA - senza Curry è crisi Golden State : ko anche a San Antonio. Lebron show - 51 : TORINO - Gli Spurs di Marco Belinelli aggravano la crisi di Golden State. San Antonio si impone 104-92 sui Warriors all'AT&T Center, per l'azzurro il bottino finale è di 12 punti in 24', il miglior ...

NBA - Grande notte per Belinelli : San Antonio vince e manda in crisi Golden State. Super LeBron : 51 punti : Terza sconfitta di fila per i Golden State Warriors che, ancora senza Curry infortunato, c adono contro San Antonio 92-104: Belinelli protagonista del match con 12 punti in 24'. Un grandioso LeBron ...

Basket NBA. LeBron 51 : che show a Miami. Portland comanda a Ovest : Con una super prestazione da 51 punti LeBron James ricorda a tutti che Miami è ancora di sua proprietà: il Re prende per mano i suoi Lakers e trasforma il parquet degli Heat nel palcoscenico del suo ...

NBA - i 51 punti di LeBron James contro Miami : il VIDEO : LeBron James ha letteralmente distrutto la sua ex squadra, Miami Heat sconfitti dai Lakers grazie ai suoi 51 punti NBA, un LeBron James da pazzi nella notte americana. I suoi Lakers hanno espugnato Miami, grazie proprio all’ex di turno, autore di 51 punti messi a referto. LeBron James ha voluto mettere in chiaro il suo strapotere, sciorinando tutto il proprio bagaglio tecnico. A segno in tutti i modi possibili ed immaginabili contro ...

Risultati NBA : LeBron da antologia - Belinelli batte gli Warriors : Risultati NBA, LeBron James pazzesco nella notte americana, il King ha trascinato i suoi Lakers alla vittoria contro Miami Risultati NBA, nottata da ricordare per LeBron James, una delle tante della sua carriera. Quando metti a segno 51 punti di certo non passi inosservato ed il King lo ha fatto questa notte trascinando i suoi Lakers alla vittoria contro i Miami Heat per 97-113. Adesso i losangelini hanno un record di 9-7 che li pone in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

NBA : LeBron James segna 51 punti e batte Miami per la prima volta da ex : LeBron invece da lontanissimo ci ha tenuto a far vedere al compagno e al mondo intero che la mira , soprattutto in quell'arena, non gli è mai mancata. E che in realtà questo successo è arrivato , ...

NBA – LeBron James bacchetta i suoi Lakers : “in difesa siamo stati… brutti! Rondo? Assenza pesante” : LeBron James, come sempre, ci mette la faccia dopo la sconfitta dei Lakers sul campo dei Magic: il numero 23 bacchetta i compgni e chiede di aggiustare la fase difensiva Nonostante la buona prova di LeBron James, autore di 22 punti, 7 assist e 4 rimbalzi, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nella trasferta di Orlando. Come sempre, dopo ogni match, LeBron James si è presentato davanti alle telecamere per commentare la prova dei suoi ...

NBA - risultati della notte : cadono Warriors e Celtics - ko anche LeBron James a Orlando : Orlando Magic-Los Angeles Lakers 130-117 "Bisogna dare credito a questo gruppo di ragazzi: hanno continuato a combattere sul parquet nonostante la partita sembrasse compromessa". LeBron James commenta ...

NBA - Super Irving - 43 punti - batte Toronto all'OT. E LeBron gli fa i complimenti : Boston Celtics-Toronto Raptors 123-116 OT Quest'anno ancora non lo avevamo visto in azione, ma il Kyrie Irving sceso in campo contro Toronto in un delicato scontro al vertice della Eastern Conference ...

NBA - la free agency del 2019 fa già sognare : ecco i big sul mercato - Durant cambierà aria e LeBron attende rinforzi : NBA, la free agency del 2019 terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di basket USA, la prossima sarà un’estate ricca di sorprese NBA, la stagione 2018 è iniziata da poche settimane, ma già il mondo del basket sta dando un’occhiata molto attenta all’estate del 2019. Il motivo? Sarà caldissima a causa di una delle free agency più ricche degli ultimi anni, con diversi giocatori che potrebbero cambiare gli equilibri ...

