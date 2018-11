NBA | all' asta per beneficenza le scarpe di Dinwiddie | ogni gara un' invenzione diversa

NBA – Si ferma Markelle Fultz : visita specialistica alla spalla e assenza a ‘tempo indeterminato’ : Ancora uno stop per Markelle Fultz: il playmaker dei Philadelphia 76ers sarà costretto a saltare le prossime partite per sottoporsi ad una visita specialistica e capire la natura del suo problema alla spalle Scelto con la first pick del Draft 2017, Markelle Fultz avrebbe dovuto essere uno dei principali protagonisti del nuovo corso dei Sixers ma, un po’ di sfortuna e qualche problema fisico di troppo lo hanno fortemente frenato in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 Novembre) : serata no per Gallinari e i Clippers perdono - ok Toronto e Portland : Sono quattro le partite della notte NBA. Non è stato un ritorno in campo felice per Danilo Gallinari, visto che i suoi Los Angeles Clippers sono stati sconfitti 125-118 dai Washington Wizards. Una sfida che sembrava essere già al sicuro per i californiani all’intervallo (+19) ed invece è arrivata la clamorosa rimonta dei padroni di casa, trascinati dai 30 punti di John Wall e dai 27 di Bradley Beal. Gallinari, al rientro dopo ...

NBA - senza il vero Gallinari - ancora febbricitante - L.A. fa risorgere Washington : Washington Wizards-L.A. Clippers 125-118 Washington è senza molti dubbi la squadra più disfunzionale di questo primo mese di stagione NBA, con i Clippers invece una delle soprese più liete " chiamati ...

NBA – LeBron James esce allo scoperto : “l’addio di Irving é stata la fine dei Cavs” : In attesa di ritornare, per la prima volta da avversario, nella sua Cleveland, LeBron James é tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving definendolo ‘la fine dei Cavs’ Mercoledì notte LeBron James tornerà a Cleveland per la prima volta in maglia Lakers. In attesa di scoprire come lo accoglieranno i tifosi, LeBron é tornato a parlare dell’addio di Kyrie Irving alla franchigia dell’Ohio, definendolo ‘la ...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “ritornerò a Milano - ecco quando! Nazionale? Se mi vogliono…” : Danilo Gallinari fa sognare i fan dell’Olimpia Milano annunciando il suo ritorno nei prossimi anni: il lungo azzurro ritorna a parlare anche della possibile convocazione in Nazionale Inizio di stagione da urlo per Danilo Gallinari che sta trascinando i Cllipers ai vertici dell’Ovest, nonostante gli addii degli ultimi anni di giocatori del calibro di Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Il lungo azzurro sta mantenendo in ...

NBA : il lento declino di Markelle Fultz - finito in fondo alla panchina dei Sixers : Dal posto da titolare, alla staffetta con JJ Redick. Dal diventare sesto uomo, all'essere un problema in panchina. La stagione del riscatto di Markelle Fultz si sta rivelando molto più complicata del ...

NBA - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

Basket - NBA : Belinelli ok ma Spurs travolti. Si ferma Gallinari - non i Clippers : ROMA - Nella notte dell'Nba si registrano una vittoria e una sconfitta per le squadre dei due italiani. Gli Spurs di Marco Belinelli cedono infatti a New Orleans per 140-126, mentre i Clippers vincono ...

NBA : Clippers ok senza Gallinari - San Antonio cade a New Orleans : Continua il momento positivo dei Clippers . La squadra di Danilo Gallinari, seppur assente per influenza, supera non senza difficoltà in trasferta Atlanta , 119-127, grazie al contributo decisivo di ...

NBA – Lo spogliatoio Wizards rischia di implodere : John Wall insulta coach Brooks e viene multato : Situazione delicata all’interno dello spogliatoio Wizards: John Wall avrebbe insultato coach Brooks e poi sarebbe stato multato dalla franchigia L’inizio di stagione dei Washington Wizards non è stato dei migliori. La franchigia capitolina avrebbe dovuto, secondo le previsioni, lottare per i Playoff, ma attualmente si trova nelle zone basse della classifica ad Est, con un tabellino che segna 5 vittorie e 11 sconfitte. Senza contare la ...

NBA : Spurs ko contro i Pelicans - vincono i Clippers senza Gallinari : New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 140-126 Lotta a rimbalzo d'attacco, assist, intensità, visione di gioco e canestri. C'è tutto nei 25 minuti trascorsi in campo da Julius Randle contro i San ...

