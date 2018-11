Nazionale | Verratti gongola | “Non mi sono mai trovato così bene in azzurro come con

Nazionale - Sensi debuttante coi fiocchi e Verratti palleggiatore d'oro : SIRIGU 6,5 Prende solo molto freddo nel primo tempo, nella ripresa si scalda sul colpo di testa di Zimmerman. Lucido. DE SCIGLIO 6 Tante buone intenzioni e qualche discreta giocata. BONUCCI 6,5 Libera ...

Italia - Verratti : 'Non mi sono mai trovato così bene in Nazionale'. Sensi : 'Debutto? Ero teso' : L'ottima prova contro il Portogallo, ora il bis nell'amichevole vinta per 1-0 sugli Usa. Marco Verratti è sempre più al centro del progetto azzurro targato Roberto Mancini: "Italia cambiata? Il merito ...

Italia-Stati Uniti - Verratti : “Mai trovato così bene a giocare in Nazionale” : Italia-Stati Uniti – Intervistato ai microfoni di “Rai Sport”, Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato della partita amichevole vinta sugli Stati Uniti negli ultimi minuti di gioco grazie a un gol di Matteo Politano. LEGGI ANCHE: Italia-Stati Uniti, Mancini: “Siamo anche più avanti delle aspettative” Italia-Stati Uniti, Verratti: “Merito anche della mentalità trasmessa da Mancini” ...

Nazionale - Verratti : “Tonali è forte mi immedesimo in lui” : Dotato di un talento che gli ha consentito di bruciare le tappe, Verratti è diventato ormai un punto fermo della Nazionale, settimo tra i convocati di Roberto Mancini per numero di presenze (27) e a caccia delle definitiva consacrazione in maglia azzurra: “Stiamo iniziando un altro capitolo – le parole in conferenza stampa del centrocampista […] L'articolo Nazionale, Verratti: “Tonali è forte mi immedesimo in lui” ...

Nazionale - Verratti : “Crediamo nel primo posto. Alcool? Il Psg ha accettato le mie scuse” : “Il Portogallo è un avversario forte ma noi crediamo al primo posto, pur difficile è una bella sfida“. Queste le parole di Marco Verratti dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara con i campioni d’Europa decisiva per la Uefa Nations League. “Anche se sabato non dovessimo vincere ci sarebbe ancora una possibilità di qualificarci – ha continuato il centrocampista del Psg -. Però ne ...

Nazionale - Verratti : "Guariti rispetto alla Svezia. La gente torni a innamorarsi di noi" : Roberto Mancini perde per infortunio Bernardeschi, 'e non è una bella cosa - dice Verratti -, perché Federico è un grande giocatore, cresce gara dopo gara ed è diventato fondamentale per la Nazionale ...

Marco Verratti : “La Nazionale è guarita. Mi piace la filosofia di Mancini - facciamo innamorare la gente” : Verratti oggi è stato protagonista in conferenza stampa a Coverciano dove l’Italia si sta preparando in vista della sfida al Portogallo, match valido per la Nations League in programma sabato 17 novembre a San Siro. Il centrocampista è stato tra i migliori in campo contro la Polonia un mese fa e la speranza è quella che si esibisca ancora su certi livelli. Il giocatore del PSG si è espresso in questo modo in merito all’Italia: ...

