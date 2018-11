Nazionale | Sensi | L' azzurro | un onore E la maglia non la scambio

Sensi - Barella e la svolta culturale della Nazionale italiana : Gli uomini della rivoluzione Qualche giorno fa abbiamo scritto della rivoluzione culturale avviata da Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Ieri sera la Nazionale ha battuto gli Stati Uniti per 1-0, gol al 93esimo di Politano. E abbiamo visto qual è l’estensione di questa rivoluzione, o meglio su quali uomini sarà fondato il nuovo corso. Di Barella e Verratti abbiamo già parlato nel pezzo linkato sopra, in questi termini: «Se ...

Italia - Verratti : 'Non mi sono mai trovato così bene in Nazionale '. Sensi : 'Debutto? Ero teso' : L'ottima prova contro il Portogallo, ora il bis nell'amichevole vinta per 1-0 sugli Usa. Marco Verratti è sempre più al centro del progetto azzurro targato Roberto Mancini: " Italia cambiata? Il merito ...

Italia - le prime volte di Sensi : 'Volevo fare il portiere. Nazionale? Il primo ricordo è il Mondiale del 2006' : La prima volta... non si scorda mai! Sarà così anche per Stefano Sensi? Il centrocampista del Sassuolo sta vivendo, a 23 anni, la sua prima esperienza in Nazionale, convocato da Roberto Mancini per le ...