Napoli | previsto il pienone al San Paolo nelle prossime due gare

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L’appello di De Laurentiis è stato accolto:due, quella di campionato con il Chievo e quella di Champions con la Stella Rossa, è atteso ilal San. Il presidente dei partenopei, chescorse settimane aveva invitato la tifoseria azzurra a sostenere ilnon sono in coppa ma anche in Serie A, è stato accontentato. Stando ai calcoli del Corriere dello Sport,due partite si arriverà a totalizzare circa centomila spettatori, record per quel che riguarda la stagione attuale. Le prevendite per il match coi veronesi vanno a ruba: si è già arrivati a quota quarantamila. Il record precedente, 34.474, apparteneva a-Milan. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilal Sandue...