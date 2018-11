Napoli | nuovo infortunio per Verdi e Younes | la sfortuna perseguita i due “fantasisti”

Napoli - nuovo raid di fuoco ai Decumani : auto crivellata di proiettili : Una Smart, di proprietà di una donna, è stata crivellata di proiettili la notte scorsa in vico Purgatorio ad Arco, nella zona dei Tribunali. La polizia di Stato ha rinvenuto fori di proiettile sul ...

Marcos Llorente - nuovo obiettivo del Napoli (rumors) : Il mercato del Napoli entra nel vivo con Marcos Llorente, centrocampista classe ’95 alto 184 cm che si ispira a Xabi Alonso. Gioca dinanzi la difesa per l’estrema intelligenza tattica: forte senso della posizione e ottima capacità di leggere le giocate avversarie lo rendono uno dei più grandi interditori in circolazione. Appena due anni fa, infatti, è stato il giocatore che ha recuperato più palloni nel corso della Liga spagnola ...

L?Inter cade per 4-1 a Bergamo : Napoli di nuovo al secondo posto da solo : Non un lunch match da ricordare per L?Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri cadono a Bergamo contro l?Atalanta arrendendosi al finale 4-1 degli orobici e devono lasciare il passo anche...

Napoli - Mertens e Verdi di nuovo in gruppo : L'infortunio di Mertens era stata l'unica nota amara del recente match contro il Paris-Saint Germain . All'inizio si era temuto il peggio, anche perché il belga aveva già avuto un problema simile ...

Napoli - Tonali nel mirino : il nuovo Pirlo richiesto anche dal Chelsea. Le richieste del Brescia : Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai suoi tifosi il nuovo Andrea Pirlo. Quest’ultimo gioca nel Brescia, proprio come l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve. Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia, è uno dei calciatori più in vista nel panorama dei giovani italiani, che quest’anno ha già totalizzato 10 presenze e messo a segno due assist. La richiesta del Brescia è di […] L'articolo Napoli, Tonali nel mirino: il ...

Edinson Cavani torna al Napoli? Parla l'agente : quando il nuovo matrimonio è possibile : Sono molte le voci di mercato che negli ultimi mesi hanno indicato un possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli. Ma adesso a Parlare è proprio l'agente dell'attaccante, Fernando Guglielmone , che ...

Addio Banco di Napoli : ai correntisti il nuovo Iban di Intesa Sanpaolo : Le insegne sulle filiali campane restano, almeno per ora. Ma del vecchio e glorioso Banco di Napoli - dal 26 novembre prossimo - non ci saranno più altre tracce. La fusione per incorporazione nella ...

Fabián Ruiz - il grande di Spagna : Napoli ai piedi del nuovo idolo : Un grande acquisto, parola di Ancelotti. Fabian Ruiz ha stregato l'allenatore azzurro: precisione nelle giocate, grande personalità, spirito di sacrificio. Una mezzala d'assalto, un centrocampista ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

Napoli - nuovo caso di meningite : muore in ospedale a 22 anni : Un ragazzo di 22 anni di Casalnuovo è morto ieri sera nella rianimazione dell?ospedale Cotugno per una sepsi da meningococco. Si tratta del settimo caso fatale di infezione da Neisseria...

Neymar - nuovo tatuaggio prima della partita contro il Napoli : due supereroi sulla schiena : Ci sono tanti modi per prepararsi a un'importante partita di Champions: uno di questi è farsi un nuovo tatuaggio. La pensa così il brasiliano Neymar che, alla vigilia dell'impegno del suo Psg contro ...

Caputo è il nuovo Responsabile Organizzativo del Centro Federale Territoriale di Napoli : Pasquale Caputo è il nuovo Responsabile Organizzativo del Centro Federale Territoriale di Napoli, una carica importante che si aggiunge ad una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Pasquale ha ...

Mimmo Lucano ha scelto Napoli come suo nuovo domicilio : Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò ...

Napoli - in estate nuovo assalto a Chiesa : Come riporta il Corriere dello Sport , il Napoli tornerà alla carica per Federico Chiesa . De Laurentiis , dopo che la famiglia Della Valle ha detto 'no' questa estate a 60 milioni è intenzionato a riprovarci nel mercato di giugno ...