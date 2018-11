Napoli | il “pacco” per il Black Friday è servito | la coppia fa un acquisto in strada | ma

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Unasta comprando qualcosa in una scatola – probabilmente un cellulare – da una persona per le strade napoletane. Dato che piove, la scatola viene messa in un sacchetto di plastica, e quando i due acquirenti si “distraggono” per cercare il portafogli, ecco che entra in scena un complice. Il pacco viene scambiato e allaviene dato un altro sacchetto. “È il cosiddetto ‘pacchetto’, nella nuova busta ci saranno pietre o bottigliette per dare peso” è uno dei tanti commenti al video. “Più che shopping è shipping”, “si avvicina il” scrivono ironicamente altri utenti. Video Instragram/welcometofavelas L'articolo, il “pacco” per il: lafa unin, ma spunta il complice. Ecco come finisce proviene da Il Fatto Quotidiano.