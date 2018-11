Napoli | De Magistris | De Laurentiis taccagno | per lo stadio non ha cacciato un

Napoli - nuove luci al San Paolo per la sfida col Chievo. E De Magistris punge De Laurentiis : Nuova illuminazione per il terreno di gioco e la pista di atletica del San Paolo in occasione di Napoli-Chievo. Lo ha annunciato il commissario per le Universiadi Basile, che ha inserito il presidente ...

Emergenza maltempo a Napoli - de Magistris chiude le scuole : niente lezioni martedì : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un «avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica» valevole a partire dalle ore 17 di oggi e fino alla stessa ora di domani...

Napoli - de Magistris riapre a M5S : 'Molto apprezzato sintonia sui rifiuti' : 'Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da ...

De Magistris : «Vicina la firma per la convenzione sul San Paolo con il Napoli» : La firma con De Laurentiis è vicina, ma sulla convenzione per il San Paolo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris resta ancora cauto. Il primo cittadino del capoluogo campano, parlando a Radio CRC, è tornato sul discorso stadio. «Non ho incontrato De Laurentiis – le parole di De Magistris, riferendosi al match tra il […] L'articolo De Magistris: «Vicina la firma per la convenzione sul San Paolo con il Napoli» è stato realizzato da ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Napoli - de Magistris accoglie Salvini : 'Spero che porti elementi di concretezza e positività' : 'Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della ...

'Siete depressi? Venite a Napoli' - la realtà parallela di de Magistris : 'Noi riteniamo , ..., che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della ...

De Magistris in conferenza a Roma : 'Se siete depressi venite a Napoli' : 'A Napoli ci sono tante ferite, sofferenze e problemi, ma anche una tale energia vitale e culturale che nel nostro Paese difficilmente si può riscontrare altrove. Siamo una delle prime città su ...

Il governo a Napoli per salvare de Magistris ed evitare il crac del Comune : Nel Consiglio dei ministri a Napoli di lunedì 19 novembre, ma potrebbe slittare anche al giorno successivo, ci sono due ordini del giorno a cui, in queste ore, stanno lavorando i tecnici di palazzo ...

Napoli - de Magistris ottimista nonostante i flop : 'Il bilancio passerà' : 'La maggioranza è robusta e si farà trovare pronta per il bilancio a fine mese'. Prende tempo il sindaco Luigi de Magistris, più o meno tre settimane, e lancia nella sostanza l'ultima sfida ai suoi ...

Napoli-Psg - De Magistris : “Oggi grande pagina di calcio e di sport” : “Le partite le commento alla fine, ma mi fa piacere questo clima che unisce le due città e questo è molto bello. Sono due grandi capitali, come disse Stendhal, dobbiamo dimostrare che oggi è una grande pagina di calcio, di sport in campo dove mi auguro ovviamente che saremo vincitori ma anche fuori dal campo. Anche questo fa grande Napoli, l’essere accoglienti coi tifosi delle altre squadre. Sarà molto bello anche essere a ...

Napoli ferita dal maltempo - scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo : l'ira di de Magistris : L'allerta era stata diramata venerdì dagli uffici della Protezione civile regionale a tutti i comuni campani. Un'allerta 'gialla' ma con la specifica di 'vento forte o molto forte dai quadranti ...

Napoli - pressing su de Magistris : 'Per la De Majo delega al turismo' : Il secondo tempo del rimpasto inizierà sin da domani anche se in realtà è una partita - quella dei cambi - mai interrotta. Da domani il sindaco Luigi de Magistris tornerà a incontrare i gruppi ...