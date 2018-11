Mycobacterium chimaera - cos’è il batterio della sala operatoria che ha ucciso otto persone : (foto: Getty Images) Dopo le sei vittime accertate in Veneto, sono emersi in queste ore in Emilia Romagna altri due casi di decesso attribuiti a Mycobacterium chimaera , il batterio killer della sala operatoria . E è probabile che l’inchiesta avviata a settembre dal Ministero della salute per identificare le morti e le infezioni dal 2010 a questa parte faranno lievitare le cifre. Ma che cos’è questa infezione? Chi è a ...

Salute : il batterio killer “Mycobacterium chimaera” circola anche in Italia : “Il Mycobacterium chimaera, comunemente conosciuto come “batterio killer”, è un batterio identificato per la prima volta nel 2004, diffuso in natura, presente soprattutto nell’acqua potabile e generalmente non pericoloso per la Salute umana. Casi invasivi di M. chimaera sono stati riscontrati in Europa, e non solo, e sono stati associati all’utilizzo di dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler ...