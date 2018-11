Muore a 38 anni durante una vacanza | era partito per festeggiare la fine della chemio

Si sdraia sui binari e sfida l'amico : Muore a 16 anni investito da un treno : Una assurda sfida lanciata con un amico: sdraiarsi sui binari in attesa del treno per vedere chi resiste di più mentre gli altri filmavano con il telefonino e lo incitavano. E' morto così Abdul El ...

Muore a 15 anni travolto dal treno : forse un "gioco" sui binari finito male : Secondo quanto appreso, il ragazzino era insieme a un amico di 13 anni, che ha assistito impotente alla scena e che è stato...

Napoli - Antonio Muore a 20 anni : stroncato da un tumore nella 'Terra dei Fuochi' : Un'altra vicenda della quale non si vorrebbe mai sentire parlare, riguardante la morte di un giovane ragazzo, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Frattamaggiore, uno di quei quartieri che rientrano in quella che è definita come l'area della 'Terra dei Fuochi'. La vittima è Antonio Florio, ragazzo di appena venti anni, che è stato stroncato da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende ...

Parabiago - ragazzino di 15 anni Muore sotto un treno : forse un 'gioco' sui binari finito male : Dramma martedì sera in stazione a Parabiago. Un ragazzino di quindici anni, un giovanissimo residente a San Giorgio su Legnano, è morto investito da un treno regionale - il 2154 - partito da Milano ...

Tumore a 11 anni - Alessia Muore nel Napoletano : «Uccisa dai veleni che respirava» : «Mentre a Roma si discute (e si litiga) Sagunto viene espugnata». Storica frase rispolverata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, qualche anno fa per denunciare il quadro sconfortante...

Tragedia a Caserta : Muore a 24 anni per un incidente dopo quasi un mese di agonia : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Caserta, nel piccolo comune di Maddaloni, dove il giovanissimo Vincenzo Mataluno, ventiquattrenne del posto, è deceduto a seguito di un incidente stradale e dopo quasi un mese di agonia, trascorso a combattere tra la vita e la morte. Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale ...

Tragedia a Napoli - Michelangelo Muore a soli 23 anni per un malore improvviso : L'ennesima Tragedia di cui non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove Michelangelo Rivieccio ha perso tragicamente la vita a causa di un malore improvviso a soli ventitré anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città, provocando ...

Ragazzo di 23 anni Muore in ospedale dopo un malore in casa : Mattia Crippa, giovane calciatore dilettante, era ricoverato in una clinica di Vimercate. Al momento non sono note le cause...

Babysitter picchia e poi brucia le natiche della bimba per punirla. Muore a 2 anni : È una storia orribile, da brividi quella che arriva da Arlington, nello stato del Texas e che si è conclusa, purtroppo, nel peggiore dei modi per la giovane vittima. Aveva solo due anni la piccola Aniyah Darnell e non è sopravvissuta alle violenze inaudite della sua Babysitter, ora finita in arresto. E la donna, che si chiama Shamonica Page, non avrebbe nemmeno allertato subito i soccorsi per provare a salvare quella giovane vita. Quando Anyah è ...