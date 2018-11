Muore a 15 anni travolto dal treno | forse un gioco sui binari finito male

Napoli - Antonio Muore a 20 anni : stroncato da un tumore nella 'Terra dei Fuochi' : Un'altra vicenda della quale non si vorrebbe mai sentire parlare, riguardante la morte di un giovane ragazzo, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Frattamaggiore, uno di quei quartieri che rientrano in quella che è definita come l'area della 'Terra dei Fuochi'. La vittima è Antonio Florio, ragazzo di appena venti anni, che è stato stroncato da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende ...

Tumore a 11 anni - Alessia Muore nel Napoletano : 'Uccisa dai veleni che respirava' : 'Mentre a Roma si discute, e si litiga, Sagunto viene espugnata'. Storica frase rispolverata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, qualche anno fa per denunciare il quadro sconfortante derivante ...

Milano - Muore a 16 anni travolto da un treno - : Forse un gioco pericoloso finito in tragedia. L'adolescente ha perso la vita davanti agli occhi dei suoi amici. Indaga la Polfer

Parabiago - ragazzino di 15 anni Muore sotto un treno : forse un 'gioco' sui binari finito male : Dramma martedì sera in stazione a Parabiago. Un ragazzino di quindici anni, un giovanissimo residente a San Giorgio su Legnano, è morto investito da un treno regionale - il 2154 - partito da Milano ...

Milano - Muore a 16 anni travolto da un treno : Milano, muore a 16 anni travolto da un treno Forse un gioco pericoloso finito in tragedia. L’adolescente ha perso la vita davanti agli occhi dei suoi amici. Indaga la Polfer Parole chiave:

Tumore a 11 anni - Alessia Muore nel Napoletano : «Uccisa dai veleni che respirava» : «Mentre a Roma si discute (e si litiga) Sagunto viene espugnata». Storica frase rispolverata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, qualche anno fa per denunciare il quadro sconfortante...

Tragedia a Caserta : Muore a 24 anni per un incidente dopo quasi un mese di agonia : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Caserta, nel piccolo comune di Maddaloni, dove il giovanissimo Vincenzo Mataluno, ventiquattrenne del posto, è deceduto a seguito di un incidente stradale e dopo quasi un mese di agonia, trascorso a combattere tra la vita e la morte. Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale ...

Usa - babysitter picchia una bimba di 2 anni per punizione : la piccola Muore per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...

Tragedia a Napoli - Michelangelo Muore a soli 23 anni per un malore improvviso : L'ennesima Tragedia di cui non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove Michelangelo Rivieccio ha perso tragicamente la vita a causa di un malore improvviso a soli ventitré anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città, provocando ...

Ragazzo di 23 anni Muore in ospedale dopo un malore in casa : Mattia Crippa, giovane calciatore dilettante, era ricoverato in una clinica di Vimercate. Al momento non sono note le cause...

Babysitter picchia e poi brucia le natiche della bimba per punirla. Muore a 2 anni : È una storia orribile, da brividi quella che arriva da Arlington, nello stato del Texas e che si è conclusa, purtroppo, nel peggiore dei modi per la giovane vittima. Aveva solo due anni la piccola Aniyah Darnell e non è sopravvissuta alle violenze inaudite della sua Babysitter, ora finita in arresto. E la donna, che si chiama Shamonica Page, non avrebbe nemmeno allertato subito i soccorsi per provare a salvare quella giovane vita. Quando Anyah è ...

«Mamma ho mal di testa - faccio un pisolino» - Jessica Muore a 9 anni per un'emorragia cerebrale : «Mamma faccio un pisolino», ma la piccola Jessica non si è più svegliata. Jessica Woolhouse è morta a 9 anni a casa sua a causa di un'emorragia cerebrale. La...

Cagliari - mal di pancia le fa perdere conoscenza : Muore a 7 anni nel giro di pochi giorni : Una vera e propria tragedia, l'ennesima, riguarda purtroppo la morte di una piccola creatura innocente, questa volta a causa di un problema di salute improvviso che l'ha uccisa. Il dramma a Cagliari, dove la bambina Amelia Sorrentino, di appena sette anni e figlia dell'ex campione di nuoto Corrado, è deceduta nel giro di pochi giorni per una patologia intestinale di cui però nessuno si era accorto. La piccola lamentava un forte mal di pancia, ...

Babysitter brucia le natiche della bimba di 2 anni per punirla - piccola Muore per le ferite : La donna, davanti agli genti, ha ammesso di aver picchiato la piccola, prima con le mani e poi con alcuni oggetti come una cinghia, perché non riusciva a gestirla. Infine le avrebbe bruciato le natiche provocandole ferite che si sono rivelate letali.Continua a leggere