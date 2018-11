MotoGp – Dai problemi di comunicazione con i giapponesi al nuovo motore | Jarvis spiega

sportfair

: Fenati in Moto3, è un passo indietro, ma per andare avanti. Il suo team lo riprende, ha mostrato pentimento, la sa… - guidomeda : Fenati in Moto3, è un passo indietro, ma per andare avanti. Il suo team lo riprende, ha mostrato pentimento, la sa… - bestraider : RT @FormulaPassion: #MotoGP | #Marquez deluso dai pochi giri percorsi - ViolaEmanuele : @PeccoBagnaia @MotoGP @pramacracing @DucatiMotor @VRRidersAcademy Dai domani un secondo in meno eh! :-) -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Line il duro lavoro da affrontare in casa Yamaha: il team director della squadra di Iwata commenta i test di Valencia e l’approccio deiI piloti dellasono in pista sul circuito Ricardo Tormo per la seconda giornata dei test di Valencia, importantissimi per lavorare sulle moto e renderle il più competitive possibili per la stagione 2019. Prime sensazioni positive in casa Yamaha: Vinales e Rossi stanno provando i nuovi motori per poi prendere una decisione nei prossimi test di Jerez. Il team sta lavorando sodo e non ha intenzione di commettere gli stessi errori dello scorso anno e, soprattutto, non si monta la testa dopo la giornata di test positiva di ieri: “è stato un buon inizio della stagione 2019, abbiamo provato ilstandard di adesso e una specifica nuova e sono piaciute tutte e 2 ai piloti, soprattutto per frenare e tenere la ...