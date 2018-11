MotoGp – Bagnaia ‘festeggia’ la sua prima volta da pilota della classe regina : l’entusiastico post social : Francesco Bagnaia è euforico dopo la prima volta a bordo della sua nuova moto: test di Valencia positivi per il pilota italiano Un giorno da ricordare per Francesco Bagnaia ieri. Il pilota italiano, dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2, inizia una nuova avventura in MotoGp. Con il team Pramac, il 21enne di Torino ha girato per la prima volta in pista ieri stupendo per il feeling raggiunto con la nuova moto al suo debutto nella ...

MotoGp – Test Valencia - l’esordio col team Pramac esalta Bagnaia : “sentire la vera potenza della moto è una figata” : Pecco Bagnaia pensa già come un pilota di motoGp: le parole del campione del mondo di moto2 dopo la prima giornata di Test a Valencia col team Pramac E’ terminata con un po’ di anticipo la prima giornata di Test a Valencia: la pioggia ha costretto i piloti a rientrare ai box e terminare la sessione con un’ora e mezza d’anticipo rispetto all’orario previsto, ma i giri effettuati in pista sono bastati per dare ...

MotoGp - il debutto di Bagnaia con la Pramac Ducati : le FOTO : Primi chilometri in MotoGP per il talento dello Sky Racing Team VR46, che in sella alla Pramac Ducati ha assaggiato la classe regina nella prima giornata di test a Valencia VALENCIA, I TEST LIVE FOTO: ...

MotoGp - Valencia Test Day 1 : Vinales il più veloce prima della pioggia - bene Morbidelli e Bagnaia : Ottimo il debutto del campione del mondo della classe Moto2 Francesco Bagnaia , che ha chiuso a meno di un secondo dalla vetta, subito davanti ad Alex Rins . Action! @jackmilleraus @pecco42 @...

MotoGp : Ducati - Dall'Igna promuove Lorenzo : 'Bilancio positivo - ci ha fatto crescere. Bagnaia? Potenziale incredibile' : Alla vigilia dei testi di Valencia , in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche su skysport.it con il live-blog, il Direttore Generale Ducati Luigi Dll'Igna fa il punto sul 2018 appena concluso. Dai due anni con Lorenzo , che al Ricardo Tormo scenderà in pista ...

Bagnaia : 'Io - la vittoria e quella lavagna... Ora solo MotoGp' : Tra la gara in Australia e la Malesia ho cercato di non pensare, di staccare la spina, di fare le cose normali di sempre. Così in quel weekend, fino al sabato, fino alla qualifica. Lì poi qualcosa è ...

Moto2 Sky Racing Team VR46 - Bagnaia : «Prima festeggio - poi vado in MotoGp» : ROMA - 'Ancora devo veramente festeggiare, lo farò dopo Valencia dove mi aspetta un altro Gran Premio. Sto iniziando ora a rendermi conto che ho vinto il Mondiale'. Così Francesco Bagnaia, fresco ...

MotoGp - Malesia Rossi cade sul più bello - vince ancora Marquez. In Moto2 titolo a Bagnaia : E allora vince ancora una volta il catalano campione del mondo, è il 9° successo di una stagione dominata. Lo spagnolo Rins sale sul 2° gradino del podio e lancia un messaggio: il pRossimo anno ...

MotoGp - Rossi cade a 4 giri dal traguardo In Malesia vince Marquez - Dovizioso è 6°. Bagnaia campione del mondo in Moto2 : Il Dottore cade a 4 giri dal traguardo e Marc Marquez festeggia ancora. La nona vittoria della stagione arriva nel Gp della Malesia per la scivolata di Valentino Rossi, quando il pilota della Yamaha era al comando in una gara combattuta a suon di decimi con lo spagnolo. Una vera beffa per il pilota di Tavullia che dopo la scivolata è tornato in pista per tagliare il traguardo in 18esima posizione. Lo Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix ha ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGp 2018 : “È mancata la ciliegina - ho vissuto un sogno. Che gioia per mio fratello e Bagnaia” : Valentino Rossi ha sognato a lungo la vittoria nel GP di Malesia 2018, è stato in testa nella penultima tappa del Mondiale MotoGP fino a quattro giri dal termine quando il ritorno al successo sembrava davvero a un passo ma poi è clamorosamente caduto proprio sul più bello. La giornata era stata strepitosa fino a quel momento per il Dottore perché suo fratello Luca Marini aveva appena vinto in Moto2 e Francesco Bagnaia aveva conquistato il ...

Moto2 - Francesco Bagnaia correrà in MotoGp nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati : Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale. Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare ...