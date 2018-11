Moto | Marquez vola nei test | Rossi 10 o

MotoGp - Valencia : Viñales primo nei test davanti a Marquez e Rossi : Valencia - Maverick Vinales è stato il più veloce nella prima giornata di test MotoGp di Valencia, chiusa in anticipo a causa della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto il miglior tempo in 1:...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Maverick Viñales il migliore davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Jorge Lorenzo 18° sulla Honda nella prima giornata : Armi e bagagli da una parte e dall’altra. E’ questa la sensazione che si è respirata quest’oggi a Valencia (Spagna), sede del primo giorno di Test pre-season del Mondiale 2019 di MotoGP. Neanche il tempo di metabolizzare la chiusura del campionato 2018 che subito è il momento di proiettarsi a quello che verrà. 7 ore di prove nella quali tanto si è visto e in cui anche la pioggia ha fatto visita a 1 ora e mezza dal termine, ...

Test Motogp Valencia 2018 streaming video e tv : Dovizioso comanda davanti a Marquez! - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Valencia 2018: info streaming video e tv della 1giornata di prove, oggi 20 novembre. Ecco il programma e gli orari.

MotoGp – Marquez… assonnato ai box Honda : lo sbadiglio ai test di Valencia diventa virale [VIDEO] : Marc Marquez e lo sbadiglio ai box Honda nel primo giorno dei test di Valencia: il video diventa virale E’ iniziata la prima giornata dei test IRTA a Valencia, al momento, dopo poco più di due ore dall’inizio della sessione, solo Johann Zarco è sceso in pista con la sua Ktm, mentre gli altri piloti si aggirano nel paddock, parlano ai box con i loro ingegneri e meccanici. Se da una parte c’è chi è impegnatissimo nella sua ...

MotoGP - le pagelle del Mondiale 2018 : Marc Marquez ingiocabile - Dovizioso paga gli errori. Valentino Rossi ancora competitivo : Si è chiusa una ennesima, splendida, stagione di MotoGP, ed è quindi tempo di vacanza per tutti. Come ogni classe che si rispetti, però, prima dell’arrivederci a dopo le ferie, i piloti devono prendere visione delle rispettive pagelle. Le 19 gare di questa annata rappresentano un campione davvero ampio per valutare chi si è comportato bene, chi ha chiuso le fatiche con il massimo dei voti, chi si è dimostrato rivedibile e dovrà ...

MotoGP Awards – Marc Marquez si gode la vittoria e scherza : “vivo il mio sogno. Scriverò una lettera a Babbo Natale per…” : Ancora una volta è Marc Marquez a ritirare il trofeo più importante dei MotoGP Awards: lo spagnolo si gode il successo e festeggia sul palco Per il secondo anno di fila, nonostante la strenua resistenza di Andrea Dovizioso, è ancora Marc Marquez a trionfare alla fine della stagione. Lo spagnolo si laurea campione del Mondo, conquistando il 5 titolo in 6 anni di MotoGP. Lo spagnolo, premiato anche per le 7 poleposition in stagione, ha ...

MotoGP Awards – Dovizioso non si dà per vinto : “76 punti distacco irreale da Marquez. Adesso facciamo paura” : Sul palco dei MotoGP Awards, Andrea Dovizioso lancia la sfida a Marc Marquez e alla Honda in vista del 2019: il distacco di quest’anno è irreale secondo il pilota italiano, pronto già a dare battaglia in vista della prossima stagione Per il secondo anno di fila, Andrea Dovizioso e la sua Ducati devono accontentarsi del secondo posto. Nonostante 4 vittorie e 5 podi, dopo aver vinto la gara inaugurale e quella conclusiva di ...

MotoGp - Marquez ammette le sue responsabilità : “ho commesso l’errore più grande della stagione” : Il pilota della Honda ha ammesso di aver sbagliato decisione, montando la media invece della morbida prima del via Andrea Dovizioso trionfa sotto la pioggia nel Gp di Valencia, ultima gara del mondiale MotoGp. Il pilota della Ducati, al dodicesimo successo nella classe regina, si impone in una corsa ad eliminazione davanti agli spagnoli Alex Rins e Pol Espargaro su Ktm. AFP/LaPresse Valentino Rossi scivola a quattro giri dalla fine quando ...

MotoGp - non sorride solo il campione del mondo Marquez : splendido ‘titolo’ anche per Morbidelli [FOTO] : Essendosi piazzato davanti a Syahrin, il pilota italiano ha conquistato il titolo di ‘Rookie of the Year’, miglior pilota Independent è invece Zarco Si è conclusa la stagione del Motomondiale, tre campioni del mondo e tante emozioni hanno caratterizzato questo 2018 che va in archivio per dare spazio subito al 2019 con i test di martedì e mercoledì che si svolgeranno sul circuito di Valencia. Marc Marquez si è preso il titolo ...

MotoGP - Pagelle GP Valencia 2018 : Dovizioso “mago della pioggia” - Rins ottimo - Rossi spreca - Marquez - Vinales e Petrucci a terra - Lorenzo sparisce : Si è ufficialmente conclusa la stagione 2018 della MotoGP con il Gran Premio di Valencia e lo ha fatto con una delle gare più avvincenti e spettacolari dell’anno. La pioggia, fortissima in alcuni momenti, come sempre regala colpi di scena a ripetizione e grandi sorprese. Andiamo, dunque, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato con diversi protagonisti che finiscono a terra, ma giustificati, ed altri che hanno saputo domare ...