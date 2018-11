Moscovici UE affonda Salvini | “Non è un eroe | quando parla lo spread sale in Italia”

blogitalia.news

(Di mercoledì 21 novembre 2018)non si placa e continua a martellare contro il governo italiano. Questa volta la sua dedica è tutta per Matteonon è un, non è eroico per niente” nel suo atteggiamento contro l’Ue e le sue regole sui conti pubblici, dove tra l’altro “non c’è nessuna istituzione né pubblica né privata che preveda” la crescita e il deficit contenuti nella manovra italiana, e questo “non è serio”. Così il commissario agli affari economici Pierrein un dibattito di Friends of Europe. “Loil governo italiano” “Èil governo italiano o uno dei suoi esponenti cheche lo”, aggiunge, avvertendo che “non dobbiamo confondere la febbre con il termometro, non è perché hai il termometro che la febbre va su”. “Vorrei evitare la ...