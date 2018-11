Moscovici torna all' attacco | Salvini non è un eroe

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Da Bruxelles è arrivata ufficialmente la bocciatura alla manovra italiana, ma il governo giallo verde sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada.E in un clima di letterine, di spread piuttosto alto e di Borse in subbuglio, i vertici dell'Ue non hanno nessuna intenzione di smetterla con gli attacchi all'Italia. Anzi: rincarano la dose. Soprattutto Pierreche in un dibattito di Friends of Europe èto alla carica del governo giallo verde e in particolar modo di Matteo."È quando il governo italiano o uno dei suoi esponenti che parla che lo spread sale - dice il commissario Ue agli affari economici -. Matteonon è un, non è eroico per niente" nel suo atteggiamento contro l'Ue e le sue regole sui conti pubblici, dove tra l"altro "non c"è nessuna istituzione né pubblica né privata che preveda" la crescita e il deficit contenuti nella manovra ...