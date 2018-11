Mondiali di calcio 2030 | Spagna | Portogallo e Marocco verso la candidatura comune

Mondiali di calcio - il premier spagnolo Sanchez pro-invasione : 'Organizziamoli col Marocco' : E' riuscito a riportare la Spagna in cima alla classifica del numero di sbarchi dall'Africa all'Europa nel 2018 . Ma al premier spagnolo, il socialista Pedro Sanchez , non basta nemmeno questo. Così ...

Dall’assenza degli Azzurri ai Mondiali alla gestione dei giovani talenti : “Vivaio Italia” - il docufilm sui retroscena del calcio all’italiana : talenti italiani relegati in panchina, il docufilm che racconta i retroscena del ”Vivaio Italia” selezionato dalla call ”games” di Infinity Lo sport come motore del cambiamento. Questo il fil rouge che accomuna i tre progetti selezionati nell’ambito della call “Games”, lanciata da Infinity, il servizio di video streaming on demand, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tra i progetti premiati ...

Calcio femminile : l’Italia cresce ma la Germania è distante. A 7 mesi dai Mondiali 2019 c’è tanto da lavorare! : Non c’era da stupirci. L’amichevole tra Germania e Italia di Calcio femminile, che si è tenuta sabato scorso a Osnabrück (Germania), rappresentava un banco di prova importante per la Nazionale italiana di Milena Bertolini. Il pesante 5-2 subito in terra tedesca, a prima vista, sembrerebbe una bocciatura ma non è il caso di essere così categorici. Sì perché la formazione tricolore per un tempo ha saputo tenere a bada una formazione di ...

Calcio femminile : Germania-Italia - test probante per le Azzurre in vista dei Mondiali 2019 in Francia : La Nazionale italiana di Calcio femminile torna in scena dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico). Le Azzurre contro le scandinave hanno fatto vedere importanti qualità morali valse un risultato prestigioso. E così, domani, le Azzurre se la vedranno contro la Germania, in un’altra amichevole di lusso funzionale alla preparazione per i prossimi Mondiali 2019 in Francia. L’appuntamento è ...

Calcio - Mondiali 2030 : Serbia - Bulgaria - Romania e Grecia propongono una candidatura congiunta : Spunta l’ipotesi di una candidatura congiunta di quattro paesi balcanici per i Mondiali 2030 di Calcio. Come riportato dall’Ansa, Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia intendono candidarsi per organizzare l’edizione del centenario. A dare l’annuncio è stato il presidente serbo Aleksandar Vucic, al termine di un incontro con gli omologhi degli altri tre paesi coinvolti, aggiungendo poi che l’idea è stata del premier greco Alexis Tsipras. Come ...

Mondiali calcio 2030 – Quattro paesi balcanici pensano alla candidatura condivisa : Quattro paesi balcanici valutano la candidatura condivisa per ospitare i Mondiali di Calcio 2030 Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia stanno valutando la possibilità di ospitare la Coppa del mondo di Calcio del 2030. “Il presidente della Serbia (Aleksandar Vucic) ha avuto l’idea di ospitare un importante evento sportivo“, ha detto il primo ministro greco Alexis Tsipras nella città costiera bulgara di Varna. “Vogliamo ...

Mondiali calcio amputati : l'Italia esce a testa alta - sconfitta 2-0 dall'Angola : Abbiamo tenuto testa per tutta la partita ad un team più attrezzato di noi, che ha tutte le carte in regola per giocarsi il titolo di campione del mondo, proprio come ha fatto quattro anni fa". L'...

Calcio - Mondiali 2022 a 48 squadre? Gianni Infantino : “Ci stiamo parlando - discussione col Qatar” : I Mondiali 2026 di Calcio prevedono la partecipazione di 48 Nazionali rispetto alle 32 attuali ma l’allargamento potrebbe entrare già in vigore in occasione della prossima rassegna iridata che si disputerà in Qatar nel 2022. Ad annunciarlo è il Presidente dell FIFA Gianni Infantino che ha parlato di una discussione in essere per attuare il nuovo format già tra quattro anni. Il numero 1 del Calcio internazionale ha garantito che la ...

Calcio femminile - sorteggio Mondiali 2019 : data - programma - orario e tv. Le possibili avversarie dell’Italia : Come è noto, l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale della rassegna iridata che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro ...

Mondiali calcio 2030 - l'Argentina rinuncia. Addio alla triplice candidatura sudamericana? : ... che avrebbe posto il veto dopo aver concesso nei mesi scorsi un prestito di 57 miliardi di dollari per sanare il debito e riattivare l'economia del gigante sudamericano. A suffragare le rivelazioni ...

Storie di sfruttamento dal Qatar - lavoro non pagato per lo stadio della finale dei Mondiali di calcio : Dal Qatar arriva l’ennesima storia di sfruttamento estremo del lavoro nella preparazione dei mondiali Fifa di calcio del 2022. Mercury Mena (già Mercury Middle East), un’azienda ingegneristica coinvolta in alcuni tra i più prestigiosi progetti collegati ai campionati di calcio, come Lusail City, la “Città del futuro” che ospiterà la partita inaugurale e la finale, non ha versato migliaia di dollari in stipendi e versamenti pensionistici, ...