Missione Mars 2020 | scelto il sito di atterraggio del rover

Marte - Missione ExoMars : scelto il sito per lo sbarco del rover - sarà Oxia Planum : sarà Oxia Planum il luogo marziano dove far scendere, nel marzo del 2021, il rover europeo ExoMars. Il programma di esplorazione marziana, realizzato in collaborazione tra Agenzia spaziale europea (Esa) e l’agenzia russa Roscosmos, prevede il lancio della sonda nel 2020. Determinante il ruolo svolto dall’Italia che attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, è il principale sostenitore del programma ExoMars con il 40% dell’investimento totale. La ...

Marsala Calcio : la ComMissione di vigilanza pubblici spettacoli riduce la capienza del Lombardo Angotta : La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che, a seguito della riunione della Commissione provinciale di vigilanza pubblici spettacoli , composta da rappresentanti di Prefettura, Comune di Marsala, Questura, Vigili del Fuoco, Genio Civile e Asp, , riunita questa mattina presso lo stadio Municipale "Nino Lombardo Angotta" ...

Astronomia - Missione ExoMars : test da remoto per il rover : Il team di Exofit Mars ha messo alla prova un prototipo del rover di ExoMars 2020 per testare hardware e software che verranno utilizzati durante la pionieristica Missione europea che ha lo scopo di di indagare le tracce di vita passata e presente su Marte e la caratterizzazione geochimica del pianeta. Il rover battezzato Charlie è stato trasportato in Spagna, precisamente nel deserto di Tabernas in Andalusia. Charlie – spiega Global ...

Astronomia - Missione ExoMars : Marte in posa per CASSIS : Nell’immagine a corredo dell’articolo una sorprendente vista su una collina con sedimenti su Marte. A realizzarla la camera ad alta risoluzione CASSIS a bordo del Trace Gas Orbiter della Missione ExoMars. Lo strumento, realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha acquisito l’immagine il 2 ottobre 2018 e si estende su una vasta area di 25 x 7 chilometri nella zona della Juveantae Chasma. La precisione e l’alta risoluzione dello ...

Marte - Missione ExoMars : Thales Alenia Space consegna con successo un elemento chiave - renderà possibile la navigazione del rover : Thales Alenia Space nel Regno Unito consegue una milestone importante con la consegna dei Modelli di volo IMU ad Airbus Defence and Space nel Regno Unito che saranno integrati sul rover di ExoMars, il progetto di cooperazione internazionale tra ESA (Agenzia Spaziale Europea) e Roscomos (Agenzia Spaziale russa). L’Unità di misura inerziale (IMU) progettata da Thales Alenia Space nel Regno Unito è stata consegnata per essere integrata nell’ambito ...