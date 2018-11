Mini - Confermato per il 2020 il ritorno della JCW GP

quattroruote

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Laannuncerà ilJCW GP al Salone di Los Angeles, presentando anche una rinnovata gamma di personalizzazioni e serie speciali dei propri modelli. Oltre a rendere disponibile il programmaYours per i clienti americani, in California debutterà in anteprima la Cooper Works Knights Edition, che sarà affiancata nello stand dallaCountryman Yin Yang Edition, dallaClubman Startlight Edition e dalla John Cooper Works International Orange Edition. Neltorna laJCW GP. Laha scelto anche questa occasione per dare un importante segnale agli appassionati più sportivi del marchio: è stato infattiper ill'arrivonuovaJohn Cooper Works GP, derivata dalla Concept presentata al Salone di Francoforte 2017. Le caratteristiche tecniche non sono state ancora confermate, ma sicuramente la vettura punterà a elevare ulteriormente il ...