Millennials | il romanzo in cui spariscono gli adulti e si sta meglio

wired

: RT @esquireitalia: Correte in libreria a comprare Millennials de @LaBuoncostume, (@Librimondadori) un romanzo da cui non riuscirete a stacc… - egiannetta : RT @esquireitalia: Correte in libreria a comprare Millennials de @LaBuoncostume, (@Librimondadori) un romanzo da cui non riuscirete a stacc… - Librimondadori : RT @esquireitalia: Correte in libreria a comprare Millennials de @LaBuoncostume, (@Librimondadori) un romanzo da cui non riuscirete a stacc… - yestimsmall : RT @esquireitalia: Correte in libreria a comprare Millennials de @LaBuoncostume, (@Librimondadori) un romanzo da cui non riuscirete a stacc… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Appena iniziato a leggere Millenials – Il mondo nuovo, l’ho subito immaginato come un videogioco; uno di quelli lunghi e complessi, che quando li finisci ti trovi a descriverli dicendo, paradossalmente, “sembra un film”. La sua vocazione potenzialmente ibrida è la prima cosa del libro che salta all’occhio. La seconda, invece, è come nonostante il taglio cinematografico conosca e sfrutti il privilegio del, cioè quello di prendersi tutto il tempo necessario per raccontare il mondo e i personaggi che lo popolano. Formalmente, ciò che definisce Millenials è questa combinazione di linguaggi ben riuscita, che funziona senza intoppi per quasi cinquecento pagine. In questo, nessuno stupore: Millenials è il primodel collettivo di autori televisivi e web La Buoncostume, ma dietro quello che il gruppo definisce “il lavoro di tastiera” ...