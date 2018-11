Militare uccide l’ex fidanzata in una scuola e si suicida | “Nell’aldilà ti dirò perché

Caserta - Militare della guardia di finanza entra in cartoleria e uccide moglie e cognata. Poi si suicida : Un maresciallo della guardia di finanza è entrato armato di pistola nella cartoleria dove c’erano la moglie e la cognata e ha iniziato a sparare alle due donne. Poi, con la stessa arma, si è suicidato. Il duplice omicidio è avvenuto questo pomeriggio in una cartoleria di via Roma a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. A sparare Marcello De Prata, 52 anni, deceduto in ospedale. Le vittime – la moglie insegnante, Antonella Laurenza, e ...