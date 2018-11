Arrestato lupo solitario dell’Isis era pronto a combattere

Blastingnews

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Tutto è partito da una segnalazione arrivata all’intelligence italiana circa un anno fa. In una chat di WhatsApp, in cui si scambiavano messaggi diversi militanti islamisti, era stata registrata un’utenza telefonica proveniente dal nostro Paese. Questa informazione era stata immediatamente trasferita alla polizia: gli uomini dell’Antiterrorismo hanno tenuto sotto controllo per mesi il giovane a cui corrispondeva quel numero e ne hanno seguito i movimenti, scoprendo che si trattava di unorganico all’Isis ead attaccare. Issam Shalabi, un egiziano di 22anni, è stato quindiin piena notte a Milano dagli agenti del Nocs, in seguito ad un’ordinanza emessa dal gip de L’Aquila, città da dove è partita l’inchiesta; indagati anche altri due suoi connazionali con cui era in contatto.Shalabi è accusato di associazione allo scopo di terrorismo internazionale; ...