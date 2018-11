Migranti | Meloni contro governo | Su Global compact decisione gravissima

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, si scatenaildurante il questi-on time di fronte al ministro Enzo Moavero Milanesi (guarda il video). Il, spiegain Aula, sarebbe "una". Il documento, spiega, "stabilisce il diritto fondamentale di ciascun individuo a emigrare o a essere immigrato, indipendentemente dalle regioni che lo portano a muoversi". Per la leader di FdI un pericolo, poiché "in futuro non ci sarà solo un diritto che riconosce lo status di rifugiato, ma anche quello di essere un migrante cdhe scappa dalla fame, un individuo che scappa dal caldo o semplicemente uno che si vuole muovere da un posto all'altro".video 1605574Ladel, a detta della leader del partito di destra, è molto deludente. "Se l'Italia firma l'accordo - ha concluso- non potrà più opporsi al flusso ...