Migrante arrestato per stalking a Lucca

Lanciano - si denuda in strada poi violenta anziana sulla spiaggia : arrestato Migrante : Un 20enne di origini somale è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 68enne, che ha aggredito su una spiaggia in provincia di Chieti. La donna, che si è salvata gettandosi in mare, è stata trasportata sotto choc all’ospedale di Lanciano, dove le è stata data una prognosi di 30 giorni. È ricoverata con numerose escoriazioni ed ecchimosi e un trauma cranico e dovrà essere sottoposta ad accertamenti ...