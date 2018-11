Michael Schumacher compirà 50 anni | spunta un' intervista inedita

sportmediaset.mediaset

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La famiglia diha pubblicato sul sito del campione tedesco un'girata il 30 ottobre del 2013, poche settimane prima del grave incidente che lo ha colpito. A cinquedi distanza il riserbo sulle condizioni di Schumi è massimo, ma in vista del 50mo compleanno (il 3 gennaio) il silenzio è stato rotto da queste immagini. Schumi parla del suo idolo, dei mondiali vinti e dei rivali in pista.Il sette volte campione del mondo di Formula 1 si prestò a rispondere alle domande degli appassionati che, tra una curiosità e l'altra, gli chiedevano quale fosse il rivale più rispettato in pista o il Mondiale a cui tenesse di più. "Il campionato più emozionante fu quello vinto a Suzuka nel 2000 con la Ferrari - risponde-. Il Cavallino non vinceva il titolo da 21e anch'io non trionfavo da quattro. Finalmente vincemmo il campionato, un grande ...