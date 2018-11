Mezze penne gratinate con zucca e melanzane

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 21 novembre 2018)Ingredienti800 gr Aglio 1 spicchio Fontina 80 gr1 Olio di oliva extravergine 2 cucchiai Olio di semi vari 1 bicchieri Pasta di semola 400 gr Rosmarino 1 rametto Zucchine 2Preparazione Tagliate 800 g dia spicchi, puliteli e fateli cuocere per 7-8 minuti in forno a 180°.Tagliate poi gli spicchi in cubetti e frullateli. Tritate 1 rametto di rosmarino e 1 spicchio di aglio, rosolateli con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e salate.Affettate a rondelle sottili 1 melanzana e 2 zucchine e friggetele in 1 bicchiere di olio di semi. Scolatele e salatele.Lessate bene al dente 400 g di, scolatele e conditele con il passato di, lee le zucchine.Versatene metà in una teglia da forno unta e cospargete con 40 g di fontina a fette.Unite la pasta restante e coprite con altri 40 g di fontina. ...