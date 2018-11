Messi e CR7 out | fine di un' era

Atletico Madrid - Juanfran : ' Messi o CR7? Leo ha avuto sempre quel qualcosa in più.. ' : Abbiamo avuto De Gea e Courtois, ma il migliore del mondo è Oblak, è sempre presente nei momenti importanti. ' Tra gli altri temi, Juanfran si è soffermato anche su Messi e Cristiano Ronaldo, ...

Napoli - Insigne record in Champions : meglio di Messi - è nella scia di CR7 : È un Lorenzo Insigne formato Champions League quello visto ieri sera al San Paolo dagli appassionati di mezza Europa. La luce del talento napoletano brilla forte anche in una serata non facile...

Neymar : 'Messi è il mio idolo - CR7 un mostro. Sono tra i migliori di sempre' : Da anni, ormai, Neymar è tra i grandi fenomeni che stanno provando a far crollare il dominio Messi-Ronaldo nel mondo del calcio. L'attaccante del PSG ha condiviso con l'argentino gli anni al Barcellona, sfidando il portoghese in Spagna e in Europa. Ma qual è, secondo il brasiliano, il calciatore più forte tra ...

Il Clasico spegne le sue stelle Prima volta senza Messi e CR7 : 'Voglio tornare a respirare, non certo morire', rivela Lopetegui e Valverde risponde 'non vorrei avere un morto sulla coscienza, ma non ho alternative'. Barça-Real, Dazn, ore 17.15, è più 'Clasico' ...

Liga - un Clasico storico : il primo senza CR7 e Messi dopo 11 anni : Non ci sono dubbi che quella tra Madrid e Barcellona oggi è ancora La Partita in tutto il mondo. I NUOVI PROTAGONISTI - Però il vento sta girando e il marchio non brilla più come nel passato decennio.

Dzeko - doppietta con la Bosnia e 301 gol in carriera. In Nazionale è meglio di Messi e CR7 : Una serata difficile da dimenticare per Edin Dzeko . Protagonista assoluto e mattatore con una doppietta nella vittoria che ha permesso alla sua Bosnia di superare l'Irlanda del Nord e di rimanere in ...

Juventus - Dybala : 'Non c'è una squadra più forte di noi. Messi e CR7 extraterrestri' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'argentino non ha nascosto il suo desiderio europeo: " Già lo scorso anno per la Champions avrei sacrificato lo scudetto . Ora le aspettative sono cresciute ...

Modric : "Ho battuto Messi e Ronaldo - ma ora voglio rivincere la Champions nel Real senza CR7" : Ha fatto piangere Boban in platea, dedicandogli il premio 'The Best' della Fifa, ma soprattutto ha interrotto il dominio Messi-Ronaldo come miglior giocatore al mondo. Luka Modric si gode il momento ...

Ex Juve - Osvaldo : 'Messi? Vive in una prigione d'oro. E con CR7...' : ... ma se fossi Messi non lascerei mai il calcio perché è il migliore del mondo. Ronaldo? Cristiano non è nato genio come Messi, ma è una macchina e dimostra più forza che talento, però sono allo stesso ...

CR7 e Messi non andranno al Fifa best player : Né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo saranno presenti questa sera alla cerimonia di Gala dei 'Fifa The best players' a Londra . L'ultimo a dare forfait, per 'motivi familiari' secondo quanto scrive '...

Belague - biografia su Ronaldo : "CR7 piange perché si sente un dio. Ha avuto infanzia difficile". E su Messi… : "All'inizio? Non andavano d'accordo" - Guillem Balague ne è certo parlando di Messi, CR7 e della loro eterna rivalità sul migliore al mondo e della storia. "No, non c'era amicizia tra loro, poi però ...

Champions - capocannoniere : la squalifica complica i piani di CR7 - Messi super favorito : Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus con uno scopo ben preciso: portare i bianconeri a conquistare la Champions League. L'esordio bianconero in Europa del portoghese, però, è stato da cancellare ...

Sergio Ramos : 'Griezmann come CR7 e Messi? Ignoranza sfacciata' : MADRID - Sergio Ramos a gamba tesa su Antoine Griezmann . Il difensore del Real Madrid , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma , non ci gira troppo attorno dopo le dichiarazioni ...

Lloris e l'attaccante più 'pericoloso' : 'Né Messi - né CR7 - dico Raùl' - : l'attaccante avversario è sempre il peggior 'nemico' di ogni portiere. Ne sa qualcosa Hugo Lloris , estremo difensore del Tottenham e della Francia Campione del Mondo. Il transalpino, ai microfoni dell'emittente Rmc Sports si è trovato a dover 'eleggere' l'attaccante che gli ha creato maggiori problemi durante un match. THE WINNER IS… RAUL - ...