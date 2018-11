McLaren - La nuova Spider sta per arrivare

quattroruote

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Lasvelerà l'8 dicembre la seconda delle 18 sportive previste dal piano industriale Track25: potrebbe trattarsi della tanto attesa 720S. Lasupercar di Woking arriverà a pochi mesi dalla presentazione della Speedtail, l'hypercar da oltre 400 km/h che sarà prodotta in soli 106 esemplari, tutti già prenotati con prezzi a partire da 1,98 milioni di euro tasse escluse.720 CV open top. Il secondo modello dellagenerazione di sportive sarà, con tutta probabilità, molto meno esclusivo rispetto alla Hyper GT della famiglia Ultimate Series. Per il momento, però, il costruttore britannico non ha svelato alcun dettaglio, limitandosi a diramare un'immagine e fissare la data dell'8 dicembre per la presentazione di "maggiori dettagli" sul progetto. Nella foto allegata alla nota stampa è possibile vedere una 720S di colore blu: è dunque probabile che il nuovo ...