MAURIZIO MARTINA si candiderà alla guida del PD

Repubblica scrive che MAURIZIO MARTINA si candida a segretario del PD : Repubblica scrive che Maurizio Martina si candiderà alle primarie per il segretario del Partito Democratico e che lo annuncerà ufficialmente domani, giovedì. Sempre Repubblica aggiunge che sarà sostenuto tra gli altri da Graziano Del Rio, ex ministro delle Infrastrutture vicino

MAURIZIO MARTINA parole al veleno a Toninelli : “Chieda scusa a Genova” (VIDEO) : Maurizio Martina parole al veleno verso Danilo Toninelli Martina è intervenuto sul dl Genova: “Come è possibile che il Governo infili uno scandaloso condono nel decreto Genova e si abbia un ministro che non si tiene e alza il pugno, prima di tutto contro quella città“. “Capita che in una forza come la nostra troppo spesso non riusciamo a fare prevalere gli elementi che ci uniscono e che sono tanti e prevalenti rispetto a quelli ...

MAURIZIO MARTINA e Marco Minniti verso la candidatura alla segreteria del Pd : I dirigenti chiedono unità senza crederci troppo, mentre i militanti che arrivano dai territori chiedono loro un passo indietro additandoli come la causa di correnti e divisioni. L'assemblea del Pd, che ha inaugurato la fase congressuale, scorre così in una grande sala con tanto frastuono e nel silenzio di chi avrebbe dovuto parlare. Non c'è Matteo Renzi, per esempio, e non c'è neanche Carlo Calenda, iscritto tanto ...

MAURIZIO MARTINA in campo per la leadership del Pd : Si candida o non si candida? È un addio o un rilancio? Maurizio Martina ha scelto di giocare la parte della sfinge nel sabato della fine della sua segreteria. E l'assemblea Pd è un enorme punto interrogativo in cui il la maggioranza la pensa così: "Si candiderà per disturbare la manovra di Renzi. Togliere voti a Marco Minniti e far sì che dovrà essere l'assemblea a scegliere il segretario". Quindi un ...

Pd. MAURIZIO MARTINA si è dimesso : Maurizio Martina lascia la segreteria dem. “Caro Presidente, dopo il nostro Forum nazionale tenuto a Milano il 27 e 28

