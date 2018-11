Matteo Salvini assicura | “Il governo non tasserà i risparmi degli italiani”

Ecco la lettera di Babbo Natale a Matteo Salvini : Riceviamo e volentieri pubblichiamo da: Santa Dottor Claus Sede ---------- a: Matteo Salvini Viminale Roma ---------- tramite: Luca Bottura c/o la Repubblica Palazzo del Nazareno* ---------- Gentile ...

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione-terremoto : 'Ci stanno lavorando' - la mossa che spazza via l'Unione europea : E soprattutto, sarebbe uno schiaffo ai vertici europei a ridosso del voto che potrebbe spazzare via la vecchia classe politica che ha dettato le regole del gioco a Bruxelles e Strasburgo negli ultimi ...

Manovra - Matteo Salvini : “Procedura d’infrazione contro Italia sarebbe punitiva e ingenerosa’ : Matteo Salvini commenta il rischio che l'Italia venga sottoposta a una procedura d'infrazione, in attesa della risposta dell'Unione europea sulla Manovra. Secondo il vicepremier leghista l'avvio della procedura per deficit eccessivo "sarebbe sbagliato, punitivo e ingeneroso. Anche perché l'Ue ha applaudito le ultime 5 manovre economiche che hanno fatto male all'Italia e agli Italiani".Continua a leggere

Matteo Renzi : “Salvini è un bluff - così come lo è il M5S che ha perso tutta la sua verginità” : Matteo Renzi, durante un'intervista con il Foglio, critica il governo Conte puntando l'attenzione su Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, entrambi definiti un "grande bluff". L'intervento poi si sposta anche su temi economici, e Renzi non risparmia nemmeno Tria: "Un ministro dell'Economia che ha perso credibilità non serve più a nulla", commenta. Un'opinione negativa poi la esprime anche sul ministro degli Esteri Moavero, una persona che ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena. Dopo l'imboscata alla Camera - confronto furioso in CdM : Dalla Camera a Palazzo Chigi, il voto a scrutinio segreto sul peculato che manda sotto la maggioranza piomba come una bomba sul Consiglio dei ministri appena iniziato. L' M5s accusa i deputati ...

Matteo Salvini - la trappola grillina : crolla il governo? Ecco come lo possono fregare prima del voto : Si va verso lo showdown, la resa dei conti. Che secondo quanto scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera , potrebbe avvenire addirittura prima delle elezioni Europee del maggio 2019. E ...

L'ecatombe dei Btp Italia - i risparmiatori italiani non si fidano di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sono convinto che gli Italiani siano pronti a darci una mano". Era il 9 ottobre e Matteo Salvini manifestava così tutto il suo ottimismo nonostante uno spread a 299 punti. Poco più di un mese dopo, il differenziale tra i Btp Italiani e i Bund tedeschi ha sfondato quota 335. E gli Italiani? Hanno lasciato cadere nel vuoto l'appello del vicepremier leghista. Basta guardare l'esito funesto dei primi due giorni dell'asta dei Btp ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi seduti allo stesso tavolo ad un galà : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dopo la fine della loro storia d’amore tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Hanno lasciato alle spalle lo scambio di cinguettii in cui dichiaravano la fine della loro storia d’amore, pronti a un nuovo capitolo. Se sono tornati insieme oppure no, non è dato saperlo per ora, ma i loro sorrisi sembrano comunicare ancora una reciproca intesa. “Mamma miaaaaaa! Saranno dieci anni che non metto ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini di nuovo insieme allo stesso tavolo - per una cena di gala : Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono stati pizzicati di nuovo insieme. I due protagonisti di una delle storie più chiacchierate del momento, si sono ritrovati per una cena di gala....Continua a leggere

Se Matteo Salvini esulta quando una nave non può salvare vite umane : Oggi Matteo Salvini festeggia il sequestro della nave Acquarius di Medici Senza Frontiere da parte del procuratore Carmelo Zuccaro. Si tratta della nuova inchiesta di un Procuratore della Repubblica che in due anni di indagini non ha trovato mezza prova contro le ONG che salvano vite in mare. Eppure ce l'ha messa proprio tutta.Continua a leggere

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - è ritorno di fiamma? Sorrisi e occhi dolci durante la serata insieme : Salvini e Isoardi: è amore di ritorno? Probabile. Eccoli alla cena di gala di Alis, l?Associazione per la logistica, ieri sera, come se fossero di nuovo fidanzati. Che...

Mettetevi comodi - decide Matteo Salvini (e ai 5 Stelle va bene così) : Quanto durerà l'alleanza di governo fra il Movimento 5 Stelle e la Lega? Essenzialmente dipenderà dalle scelte di Matteo Salvini, che dovrà solo decidere se provare a capitalizzare subito il consenso raccolto in questi primi mesi o strutturare meglio la Lega e renderla formazione "unica" del nuovo centrodestra. Ma la sensazione è che questa legislatura possa essere ancora molto lunga.Continua a leggere

Dl sicurezza - Matteo Salvini : 'Approvarlo entro il 3 dicembre o salta la legge' : Dopo i nuovi malumori nel M5s per il dl sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha affermato lapidario: "Il testo serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre , o salta tutto ". "Mi rifiuto di ...