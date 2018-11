Marotta in Lega con Antonello | la nuova Inter nasce in Lega | a Milano

Marotta è a Consiglio informale Lega A : ANSA, - MILANO, 21 NOV - Sbarcato di primo mattino dalla Cina dove ha incontrato i vertici di Suning in vista del suo approdo all'Inter, Beppe Marotta sta partecipando a un Consiglio informale della ...

Juve - Marotta : 'Non saro' piu' amministratore delegato' : Calcio Roma, 29 set. , AdnKronos, 'Il mio mandato di amministratore delegato scadra' il 25 ottobre. La societa' e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento e nella lista dei nuovi candidati non ci sara' piu' il mio nome. Rimarro' nella Juve come direttore generale dell'area sport'. Lo ha detto a Sky Sport Beppe Marotta , ...

Calcio : Marotta lascia - non sarà più amministratore delegato della Juventus : "Il 25 ottobre è scaduto il mio mandato come amministratore delegato della Juventus. Lunedì il Cda si riunirà per nominare in nuovo ad e il mio nome non sarà tra i candidati. Resterò per ora come direttore generale dell'area tecnica". L'annuncio ufficiale della separazione dopo sette anni viene data dallo stesso Marotta su Sky, dopo la vittoria dei bianconeri sul ...

Giuseppe Marotta ha detto che non sarà più l’amministratore delegato della Juventus : L’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta ha detto in un’intervista a Sky Sport al termine di Juventus-Napoli che lascerà il suo attuale ruolo in società e non sarà inserito nell’elenco dei consiglieri che verrà presentato lunedì. L’annuncio, fatto durante il The post Giuseppe Marotta ha detto che non sarà più l’amministratore delegato della Juventus appeared first on Il Post.

