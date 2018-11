Marina Suma dalla Balivo | «Io sul set con Celentano e Claudia Mori era gelosa»

Mara Venier gelosa di Marina Suma : la confessione di Jerry Calà : Mara Venier è ancora gelosa del suo ex Jerry Calà È accaduto un siparietto pungente tra Mara Venier e Jerry Calà, durante la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La Venier pare che ancora oggi, dopo 35 anni, non manda giù il presunto flirt tra il suo ex marito Jerry Calà e l’attrice napoletana […] L'articolo Mara Venier gelosa di Marina Suma: la confessione di Jerry Calà proviene da Gossip e Tv.