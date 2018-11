Mara Venier | Antonella Clerici | Alba Parietti | cambiamenti in vista tra Rai e Mediaset

Antonella Clerici - da Mara Venier ha raccontato la sua vita - rivelando anche le difficoltà per rimanere incinta. Leggi le sue parole : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Antonella Clerici ha raccontato la sua vita di mamma, rivelando per la prima volta anche le difficoltà per rimanere incinta: “Sì ho voluto fortemente diventare mamma, facevo cure... L'articolo Antonella Clerici, da Mara Venier ha raccontato la sua vita, rivelando anche le difficoltà per rimanere incinta. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma : «Dopo 10 anni Maria mi consiglia ancora su tutto» e spunta aneddoto su Mara Venier : Emma Marrone dopo dieci anni dalla vittoria di Amici torna a parlare di quel momento e del rapporto con Maria De Filippi: ecco cosa ha svelato sulla conduttrice di Amici e l'aneddoto su Mara Venier, ...

Cristina Parodi al veleno contro Barbara D'Urso - solo elogi a Mara Venier : Cristina Parodi sembra aver trovato il programma che fa per lei; il suo 'La prima volta', in onda la domencia pomeriggio intorno alle 17.30, piace al pubblico, e scaccia così le amarezze avute nella ...

Domenica In - Emma Marrone e la straziante rivelazione sull'amore : Mara Venier resta senza parole : Emma Marrone è stata tra le protagoniste della puntata di Domenica 18 novembre di Domenica In , il contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier. La cantante pugliese si è raccontata in vista dell'...

Domenica In - Mara Venier sfotte Claudio Amendola per il nuovo look : 'Nero a metà' è la nuova fiction Rai in onda da lunedì 19 novembre che vede protagonista Claudio Amendola , ospite a Domenica In nella puntata di ieri. L'attore romano si è presentato nel salotto di ...

Domenica In contro Domenica Live - vittoria al fotofinish : Mara Venier e Barbara D'Urso - verdetto ascolti : La sfida degli ascolti vinta da Domenica In . Secondo i dati Auditel riportati dal sito specializzato Davidemaggio.it, il contenitore di Raiuno diretto da Mara Venier ha realizzato il 16,04% di share ...

Mara Venier batte ancora Barbara d’Urso e la sua Domenica Live : Barbara d’Urso e Domenica Live sconfitte da Mara Venier e Domenica In Come ogni lunedì sono stati resi pubblici i dati di ascolti di Domenica Live e Domenica In. La battaglia a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier è continuata anche questa settimana e anche questa volta ha visto come unica vincitrice la conduttrice del rotocalco Domenicale di Rai 1. Ecco di seguito gli ascolti ufficiali della fascia pomeridiana di ieri, ...

Domenica In - Antonella Clerici si commuove da Mara Venier parlando di Fabrizio Frizzi : Per gli esperti di tv è uno dei migliori momenti del piccolo schermo della settimana: stiamo parlando dell'ospitata di Antonella Clerici a Domenica In da Mara Venier: la bionda conduttrice ha ripercorso dalla collega la sua lunga carriera, dagli esordi passando per la storica Prova del Cuoco, fino a Portobello.Ma a segnare Antonellina è stato un evento luttuoso, la scomparsa del collega Fabrizio Frizzi: Avevo visto Fabrizio il giovedì. La ...

CLAUDIO AMENDOLA/ Cambio look e capelli rasati - Mara Venier lo stronca : 'Ti invecchia parecchio' - Domenica In - - IlSussidiario.net : CLAUDIO AMENDOLA sarà uno degli ospiti della puntata del 18 novembre di 'Domenica In' da Mara Venier per presentare la fiction 'Nero a metà'

Emma Marrone : 'Non credo nel principe azzurro - meglio il lavoro' - Mara Venier la sprona : Le parole che Emma Marrone ha usato a "Domenica In" per descrivere la sua situazione sentimentale, hanno colpito molto Mara Venier; la padrona di casa del format di Rai Uno, infatti, si è sbilanciata in diretta dando un consiglio da madre alla disillusa cantante. Alla vincitrice di Amici che le raccontava di mettere il lavoro prima di tutto e di non credere più nel principe azzurro, la conduttrice veneta ha detto: "Non mettere alla porta ...