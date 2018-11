Manovra | Tria assicura controllo conti e garantisce calo debito

Manovra - Tria : 'Certi che assicuri il totale controllo dei conti' : "Restiamo convinti - ha spiegato Tria - che essa assicuri il totale controllo dei nostri conti pubblici nei limiti della moderata politica espansiva resa necessaria dal rallentamento dell'economia ...

La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

'Ovviamente sono preoccupato' ha commentato lapidario il ministro dell'economia Giovanni Tria alla domanda dei cronisti a Montecitorio sull'aumento dello spread. ' Finora non credo che lo spread ...

Nel giro di pochi mesi, settimane?, è passato da 'l'Europa è la nostra casa' a 'Ci bastonano per questioni elettorali loro interne, c'è un pregiudizio contro l'Italia' da parte dei suoi partner ...

Manovra - Confindustria : taglierà 6 miliardi di euro di risorse alle imprese : La Manovra taglierà alle imprese risorse per oltre 6 miliardi di euro . A calcolarlo è il Centro Studi di Confindustria nell'ultima Congiuntura Flash. Secondo gli industriali imprese non finanziarie, ...

Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Dal reddito di cittadinanza alle misure antievasione. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervengono alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studi della Guardia di Finanza e parlano della Manovra economica, spiegando alcuni dei provvedimenti previsti nella ...

ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve 'tener presente ' che 'si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana'. Anzi, in questo contesto, 'l'Italia rallenta meno di ...