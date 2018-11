Manovra | Salvini | «Lettera Ue | aspetto quella di Babbo Natale» Conte | manovra solida

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione entro fine anno" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Quota 100 : Salvini potrebbe rivedere la Manovra - probabile restringimento della platea : Si continua a discutere sulla bocciatura della nuova manovra finanziaria da parte della Commissione Europea che dovrebbe arrivare entro oggi. Numerose sono ancora le questioni aperte sul fronte previdenziale che preoccupano il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria non proprio soddisfatto della salita dello Spread a 327 punti. Salvini intende correggere i conti della manovra In vista della bocciatura del testo della nuova Legge di ...

Salvini cede alle pressioni del Nord Europa : 'rivedere Manovra' : È quanto riporta un articolo pubblicato oggi dalla Stampa , secondo cui Salvini si sarebbe avvicinato alle posizioni più soft del ministro dell'economia Giovanni Tria per ammorbidire in Parlamento l'...