Manovra | è l' ora del giudizio Bocciatura in arrivo dall' Ue

Manovra - riunione Governo in serata/ Bocciatura Ue - Centeno 'Ancora dubbi sull'Italia - lo si vede sui mercati' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Manovra - Tria : “Non cambia. Chi attacca l’Italia è in campagna elettorale e ha forti difficoltà politiche interne” : l’Italia non ha intenzione di cambiare la Manovra di bilancio per il 2019, ma il dialogo con la Commissione europea prosegue per evitare uno scontro “che non ha ragione di esistere”. Anche perché non ci sono pregiudizi anti-italiani, semmai “posizioni di alcuni Paesi molto rigide sulla politica economica che non condivido. C’è la posizione non dico ufficiale, ma quasi, che le politiche fiscali espansive si adottano solo quando si è ...

Manovra - Giorgia Meloni contro l'emendamento grillino : "Ora gli italiani devono pure pagare i preservativi ai migranti?" : l'emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 Stelle - come ci si poteva immaginare - sta facendo discutere. Distribuire gratis preservativi agli under 26 e ai richiedenti asilo non fa emozionare proprio tutti. Così Giorgia Meloni ha subito alzato la voce. "preservativi gratis per i richiedenti asilo. La proposta choc del M5S alla legge di Bilancio. Così oltre a vitto e alloggio, paghetta e Wi-Fi, gli italiani dovranno pagare pure i ...

Manovra - emendamenti maggioranza : contraccettivi gratis agli under 26 e contributi per rottamare le vecchie auto : contraccettivi gratis per under 26, richiedenti asilo, donne che nell’ultimo anno abbiano avuto un’interruzione di gravidanza. Un contributo fino a 6mila euro per chi rottama vecchie auto euro zero e fino a 3mila euro per le euro tre. L’aumento a 500 euro delle pensioni per mutilati e invalidi civili. Sono alcuni degli emendamenti alla Manovra presentati da Lega e Movimento 5 Stelle in commissione. Le proposte di modifica ...

Manovra - il terrore di Savona : "La situazione ora è grave" : 'Desidero associarmi, in qualità di Ministro per gli Affari Europei, all'invito al dialogo del Presidente Conte. Il dialogo deve prendere le mosse dalle nobili parole del presidente Mattarella, ...

Manovra e Ue : cosa rischia ora l'Italia : Viene anche data una quantificazione della risposta di politica economica necessaria a soddisfare quegli obiettivi. LE SANZIONI l'Italia, entro la scadenza indicata nella raccomandazione europea, ...

Il Capo dello Stato contro lo strappo : il sì alla Manovra ora non è scontato : La piega che sta prendendo lo scontro con l’Europa non trova per nulla d’accordo il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella aveva dato fiducia al governo, autorizzandolo a presentare in Parlamento la manovra; ma poi si sarebbe atteso un negoziato serio con le istituzioni Ue, di cui non ha visto traccia. La risposta del ministro Tria a Bruxel...

Pioggia di emendamenti sulla Manovra : sono 3.500 - 450 da maggioranza : sono oltre 3.500 gli emendamenti alla Manovra depositati in commissione Bilancio della Camera. Di questi, circa 450 sono proposte di modifica avanzate dai due partiti di maggioranza, Lega e Movimento ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Manovra - Olanda e Austria chiedono procedura contro Italia - 15 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Manovra, Olanda e Austria chiedono apertura di procedura d'infrazione per l'Italia , 15 novembre 2018,

Manovra : ora la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza sono 'da definire' : Nonostante il Governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte continui a dire che la Manovra economica non verrà modificata e i saldi di bilancio rimarranno invariati, ad una lettura più attenta sembrerebbe che qualche variazione ci sia effettivamente stata. Sarebbe bastato modificare qualche parola contenuta nel Documento Programmatico di Bilancio, il documento contenente le linee principali della Manovra economica che è stato inviato alla ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra - lettera Italia a Ue : indebitamento netto sottoposto a costante monitoraggio - fiducia su obiettivi crescita' : Così si legge nella lettera che è stata inviata alla Commissione europea dal ministro dell'economia Giovanni Tria.

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato dai ribelli del M5s Manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

