Manovra | Di Maio | vogliano ridurre il debito | l' Ue si convincerà

Manovra - Di Maio : “Tensione sociale a livelli altissimi. Da Ue procedura d’infrazione? Non diamo soldi a lobby e amici” : Questa legge di bilancio “cerca di fare una cosa: creare un po’ di pace sociale. Abbiamo un livello di tensione sociale che è altissimo. Non stiamo dando soldi a lobby e amici, per questo spero che dall’Ue non arrivi nessuna procedura d’infrazione”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’incontro coi vertici della Cna. L'articolo Manovra, Di Maio: ...

Manovra - Di Maio : spread scenderà dopo che Ue avrà preso posizione : Roma, 20 nov., askanews, - Lo spread scenderà dopo che la Commissione europea avrà preso le sue posizioni. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nell'incontro con i vertici della Cna, spiegando ...

Manovra - Di Maio : Ue fa muro di gomma - ma noi restiamo compatti : Roma, 20 nov., askanews, - Alla vigilia del verdetto della Commissione europea sulla Manovra, il vicepremier Luigi Di Maio punta il dito contro 'l'establishment' europeo, che si oppone alle misure ...

Manovra - Di Maio contro la Ue : "Da Bruxelles muro di gomma - noi avanti compatti" : Rep Manovra, Juncker nega l'incontro a Conte. Ma il premier tenta di trattare sulle sanzioni di ALBERTO D'ARGENIO E TOMMASO CIRIACO

Manovra - Di Maio : infrazione da Ue non mi preoccupa - avanti riforme : Pomigliano d'Arco, Na,, 19 nov., askanews, - La procedura d'infrazione per l'Italia "non mi preoccupa" e le riforme "le faremo lo stesso". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Emergenza rifiuti - il piano di Di Maio : «Fondi in Manovra e meno tasse a chi ricicla» : Il vicepremier Luigi Di Maio spiega cosa farà mezzo governo oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi, territorio avvelenato dalla camorra ma anche...

Manovra - settimana cruciale. Di Maio apre al dialogo. Tria alla prova dell'Eurogruppo : Mentre l'altro vicempremier Salvini ostenta sicurezza: 'La procedura d'infrazione? Sono convinto che Bruxelles ci farà fare quello che è un bene per gli italiani'. Ma resta il gelo dell'Europa. La ...