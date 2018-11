Manovra | Conte | Disponibile a valutare con Juncker passi successivi

Manovra - Conte : Pronto a confronto costruttivo - sabato vedrò Juncker : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Salvini : «Lettera Ue - aspetto quella di Babbo Natale». Conte : Manovra solida : «È arrivata la lettera di Bruxelles? aspetto anche quella di Babbo Natale». Così il vice premier, Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l'arrivo della lettera di...

Conte : Ue boccia Manovra? Sabato inizia confronto con Juncker : Roma, 21 nov., askanews, - Dietro la bocciatura, attesa, si tessono i fili del dialogo tra Roma e Bruxelles. 'Sabato sera sono a cena con il presidente Juncker. inizia il confronto sulla manovra e ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. E porta all'ennesimo vertice di governo a Montecitorio - tuttora in corso - tra il premier Giuseppe Conte ed i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A caldo, a dettare la ...

Manovra - Salvini : disposti a confronto. Conte : colpa del passato governo : Per quanto attesa, la bocciatura di Bruxelles alla nostra Manovra per «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio Ue scuote non poco la scena politica italiana. A Montecitorio vertice di governo Conte-Salvini-Di Maio...

Conte - convinto validità Manovra : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "Il governo è convinto della validità dell'impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera e spero che confronteremo le nostre posizioni". Così il premier Conte ...

Conte : Manovra valida - avanti con riforme : 12.33 "Il governo è convinto della validità dell'impianto della Manovra. Sabato sera ci incontreremo con Juncker e confido in un confronto costruttivo.Rivedremo le rispettive posizioni e valuteremo come andare avanti". Così il presidente del Consiglio Conte commenta la bocciaciatura della Manovra da Bruxelles. "L'Ue parla del debito 2017, quindi quello del precedente governo", spiega. "Sarei irresponsabile se non mi preoccupassi dello spread, ...

Manovra/ Così l'asse Conte-Mattarella può convincere Ue e mercati - IlSussidiario.net : La firma di Mattarella alla MANOVRA assume un ruolo importante per evitare che ci siano troppe pressioni da parte dell'Ue

Sondaggio : due elettori della Lega su tre scontenti della Manovra : Dice quella rilevazione che il 42% degli elettori leghisti non crede che la Finanziaria farà crescere l'economia italiana. E s olo il 32% si dice complessivamente favorevole alla manovra di bilancio ...

Manovra : Juncker - con Conte nessun incontro. Premier - lo chiamero' : Non c'è nessun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. È quanto emerge dall'agenda settimanale di Juncker e confermato da un portavoce dell'esecutivo ...

Manovra - Conte : sento Juncker a inizio settimana. Poi ci vediamo : Roma, 16 nov., askanews, - 'Juncker lo sentirò a inizio settimana e concorderemo quando incontraci'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quando avrebbe ...

Manovra - nessun incontro Juncker-Conte la prossima settimana : Non c'è alcun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. Lo conferma un portavoce dell'esecutivo comunitario. A margine del vertice Ue sulla Brexit di domenica ...

Conte - nessuna correzione Manovra : ANSA, - ABU DHABI, 15 NOV - "Lavoriamo tutti i giorni per il sistema Italia e anche per le imprese". Lo afferma Giuseppe Conte in un punto stampa ad Abu Dhabi. Lo scontro con l'Ue sulla manovra? "...

Conte - nessuna correzione Manovra : ANSA, - ABU DHABI, 15 NOV - "Lavoriamo tutti i giorni per il sistema Italia e anche per le imprese". Lo afferma Giuseppe Conte in un punto stampa ad Abu Dhabi. Lo scontro con l'Ue sulla manovra? "...