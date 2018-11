Manovra bocciata dall' Ue | Procedura di infrazione entro fine anno | Tria

Manovra bocciata - Ungheria : “Le regole vanno rispettate da tutti o l’Ue va in rovina” : Anche il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ammonisce l'Italia sulla legge di Bilancio, dopo la bocciatura arrivata da Beuxelles: "Voi avete vincoli più stretti, perché siete nell'unione monetaria. Ma se qualcuno non rispetta le regole questa è la rovina della Ue, la cooperazione nella Ue deve basarsi sulle regole".Continua a leggere

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione entro fine anno" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Manovra bocciata Ue - Salvini : "Aspetto la lettera di Babbo Natale" - Sky TG24 - : Anche dopo il giudizio negativo di Bruxelles il governo rimane convinto della validità dell'impianto della Manovra: "Sono grafomani, all'Europa chiedo rispetto" dice il vicepremier che però assicura: "...

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "La procedura di infrazione è giustificata" | Ocse : "Rischi in Europa - uno è l'Italia" : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Commissione Ue - bocciata Manovra Italia : verso procedura infrazione : La Commissione europea ha bocciato la Manovra presentata dall'Italia. Si va dunque verso una procedura di infrazione.

Manovra bocciata - Di Maio : “Manteniamo le promesse - siamo uno stato sovrano” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ha ribadito, durante un'intervista a In Diretta su Radio 24, che nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea della legge di bilancio, la Manovra non subirà modifiche. Questo perché "manteniamo le promesse e siamo uno stato sovrano". Secondo il ministro del lavoro, poi, la variazione dello spread non è una causa diretta della Manovra, piuttosto deriva dalla convinzione errata che ...

Manovra bocciata dall'UE : spunta un 'piano B' su pensioni anticipate e reddito minimo : Non faremo alcuna patrimoniale, né prelievo sui conti. Ci può essere semmai una rimodulazione delle misure previste: lo ha affermato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini [VIDEO]dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea della nuova Legge di Bilancio, che entro fine mese dovra' approdare dinanzi la Camera. Dunque sussiste la possibilita' di alcune modifiche a quanto proposto dall'esecutivo, in particolare si parla di una rimodulazione dei ...

Manovra bocciata - Salvini sfida l’UE : 'Non molliamo'. E Moscovici grida al 'fascismo' : Matteo Salvini tiene il punto sulla Manovra e passa al contrattacco dopo la bocciatura da parte dell’UE [VIDEO] con inizio della procedura di infrazione per l’Italia del testo presentato dal governo Conte a Bruxelles. Per il vicepremier, quello portato avanti da Moscovici e Dombrovskis altro non è che un “attacco pregiudiziale” rivolto non solo all’esecutivo di Roma ma anche all’economia italiana, con sullo sfondo mire politiche della ...

Manovra bocciata dalla Ue - Roma ha tre settimane per modificarla : Mai nella storia dell’Unione europea era accaduto che Bruxelles bocciasse il progetto di bilancio predisposto da un paese membro. È quanto accaduto nei confronti dell’Italia ieri con tempismo immediato rispetto alla lettera di risposta del ministro Tria alle obiezioni della Commissione. Roma ora ha tre settimane di tempo per redigere un nuovo Documento programmatico di bilancio. Per quanto fosse largamente prevista – stanti le ...

Cosa c’è nella bozza della Manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

Manovra bocciata - ultimatum Ue : cosa accadrà ora : L'ITER Anche il portavoce del ministero dell'Economia ha spiegato che l'opinione della Commissione 'era ampiamente prevista' e che il governo 'resta impegnato in un dialogo costruttivo con l'...