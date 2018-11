Manovra - Boccia : uscire da fase confusione - politica non divida : Roma, 21 nov., askanews, - "Speriamo di uscire presto da questa fase di confusione ". E' l'auspicio del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , intervenendo a un'iniziativa di Fondirigenti e ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovicì : "Vorrei evitare procedura di infrazione - ma no a ricatti"| Tria : "Totale controllo dei conti" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata". Piazza Affari guadagna l'1,41%.