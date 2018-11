Maltempo | Provincia di Trento | prosegue la campagna di raccolta fondi

Maltempo sulla nostra provincia : pioggia sulla costa - debole nevicata a Monesi e sul basso Piemonte - Foto - : Come era nelle previsioni la giornata è iniziata con nuvole e pioggia sulla nostra provincia. Non si tratta di precipitazioni particolarmente importanti, condite da venti deboli da Nord, freddo e ...

Maltempo nel crotonese - il presidente della Provincia Ugo Pugliese : reperito circa 6 - 5 milioni di euro da destinare alla viabilità per renderla fruibile : Non si placano le avversità meteo nel Sud Italia ed in particolare nel territorio crotonese. Strade allagate e impraticabili stanno

Maltempo Molise : allagamenti e smottamenti in provincia di Isernia : A causa del Maltempo che ha colpito nella notte la provincia di Isernia, si segnalano allagamenti e smottamenti: lo rendono noto i Vigili del Fuoco, impegnati in diversi interventi nonostante il miglioramento delle condizioni meteo. Nell’area industriale di Pettoranello del Molise l’acqua ha invaso piazzali e stabili delle aziende rendendole inaccessibili. Si registrano smottamenti sulla strada per Castelverrino. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Trentino : Leu suggerisce un piano provinciale sullo sviluppo pastorale : Liberi e Uguali del Trentino a seguito dei danni del Maltempo propone di avviare “un percorso di sviluppo dei nostri territori che torni a mettere in primo piano la montagna e la vita in montagna, che cominci a ragionare sulla vocazione dei luoghi, sul recupero di tanta biodiversita’ perduta, sia sul versante delle coltivazioni e dei prodotti, che sulla organizzazione stessa dei territori”. “Prima di tutto quindi serve un ...

Maltempo Palermo : danni e disagi - allagamenti e strade chiuse in città e provincia : Un’ondata di Maltempo ha investito ieri sera l’area di Palermo e provincia: si sono registrati allagamenti in via Ponte Parco, in via Strada Vicinale Badame, nella zona di Aquino, nella Circonvallazione di Monreale. Piccole frane si sono rilevate vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli, dove l’area è stata transennata. Ad Altavilla Milicia un automobilista è rimasto bloccato ed è stato soccorso dai vigili del ...

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al via la raccolta fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...

Maltempo Piemonte : riapre la strada provinciale per Colloro : riapre domani la strada provinciale che da Premosello Chiovenda sale a Colloro, frazione alta del paese ossolano dove abitano 200 persone. La riapertura e’ possibile grazie agli interventi di bonifica sulla frana caduta giorni fa a causa delle piogge intense che hanno colpito il Verbano Cusio Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: riapre la strada provinciale per Colloro sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte Maltempo in Argentina - violentissima tempesta di grandine nella provincia di Santa Fe : danni e allagamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Maltempo Calabria : duramente colpita la provincia di Reggio Calabria : Ingenti sono i danni arrecati dal Maltempo che nei giorni 1-2- e 3 novembre u.s. con piogge torrenziali insistenti hanno sferzato e colpito duramente la provincia di Reggio Calabria e in particolare diversi comuni della fascia tirrenica pre e aspro – montana. Una situazione che immediatamente è stata attenzionata dalla Coldiretti di Reggio Calabria che ha avviato i primi sopralluoghi per alleviare alcune immediate esigenze delle aziende ...

Maltempo Reggio Calabria - Coldiretti : ingenti danni provocati dalle piogge alluvionali in tutta la provincia : La Coldiretti di Reggio Calabria intervenendo sui danni alluvionali provocati dalle intense piogge dei giorni scorsi, ha inviato alla Città Metropolitana, alla Prefettura, alla Protezione Civile la comunicazione sotto riportata. “La scrivente Federazione, su segnalazione di numerosi associati e presidenti di sezioni territoriali Coldiretti, ha effettuato con propri tecnici sopralluoghi per verificare i danni arrecati dal Maltempo dei ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo - due morti in provincia di Agrigento : I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi di due persone travolte con l'auto da un torrente nei pressi di Cammarata in provincia di Agrigento